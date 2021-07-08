что делать, если не пришли робуксы? прошло уже больше 24 часов

jbvika я поза вчера вечером купила 1 робукс, чтобы проверить сайт, но он не пришёл, а кд снялись

78347884 [p njulf хз





Red3646 у меня все работало

xX_LoLeX0 Пиши в поддержку, сайт так то честный и давно всеми проверенный.

XxkotofonxX1 он работает я снего уже 500 робаксов вывел





XxkotofonxX1 все работает

SHIROREPLINON Все с сайтом нормально





XxmilenaxX нормально вроде все с сайтом





XxmilenaxX подожди еще немного,может придут





HronosBruh Чо за кибербулили тебя?Ну я хз подожди ещё побольше или комп выключи)

XxkotofonxX1 gggfudhsbhsh77shxbhdusjncn

Senyahffffffff ждаьб надо

vllknfrr робуксы приходят от трёх до около семи дней, так что не стоит сильно волноваться по этому поводу:wink:

Death_Nikita@ спасибо!

sasha_trah0 Спасибо за информацию, буду ждать

boy4golow робуксы приходят в течение недели