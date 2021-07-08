что делать, если не пришли робуксы? прошло уже больше 24 часов

я поза вчера вечером купила 1 робукс, чтобы проверить сайт, но он не пришёл, а кд снялись
Пиши в поддержку, сайт так то честный и давно всеми проверенный.
он работает я снего уже 500 робаксов вывел
нормально вроде все с сайтом
подожди еще немного,может придут
Чо за кибербулили тебя?Ну я хз подожди ещё побольше или комп выключи)
gggfudhsbhsh77shxbhdusjncn
робуксы приходят от трёх до около семи дней, так что не стоит сильно волноваться по этому поводу:wink:
Спасибо за информацию, буду ждать
робуксы приходят в течение недели
Робуксы приходят в течений 3-5 дней, мои пришли за 4 дня