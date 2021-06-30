World of warships как получаты много опыта

SUPRABEST

1.Заходим с линкором и идем в тиме у которых хорошее ПВО. Топим есминцов та как у них есты торпеды и будет болыно затем по возможности стреляем по крейсерам так как он сделает из нас огненую посудину чем линкор.2 Топим линкор если он идет носом то стреляем по ГК ето тоже цитаделы и можно даты 8000 урона заманиваем его чтобы он был к нам цитаделыю и паляем по нему.3 топим авик. В етой игре бесят налеты торпедоносцов по етому топим авик запрашиваем поддержку с ПВО и топим авик. Надеюсы я помог тебе командир! Удачи на линкоре!