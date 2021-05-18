Что лучше файв севен или цзшка?

Danger_Ranger Я до сих пор не определился и не знаю что выбрать.

eva_black08 я тут одна не понимаю почему ? гыгыггыгы

Reytefor бери негев )))

roysez файв севен лучше там больше патрон да и меткость лучше чем у цз

Doctor_Louis64 вауу графика топ и ещё от первого лица как валорант надо попробовать

Rinm21 five seven













b1bns1 тут уже как смотреть

vez_art234 очень прикольная игра!!!

lxvdthunder цз хороша на ближних дистанциях, а файвсевен на средних(у него так же большая бронепробиваемость)

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aaa3aaa я играю с файф севеном

efzor файфсевен

naquenowki Цзшка на эко хорошо идёт, файв севен не очень мне

kapitowka Смотря на что на пстолетку или на эко, на пистолетку файв севен, на эко цзшку

NooB_Pro0 Five-Seven надёжней.

ddchill Я предпочитаю Five-Seven

Dimarey213 Cz- для меня топ, особенно на эко

Kolyan101181 цз на эко - карашо)