Что лучше файв севен или цзшка?

Rain

Gem167

novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
Sign in to start chatting

45

0/160

Back to Counter-Strike: Global Offensive forum

Что лучше файв севен или цзшка?

Danger_Ranger avatar

Danger_Ranger

May 18, 2021 at 05:29 PM

Я до сих пор не определился и не знаю что выбрать.
eva_black08 avatar

eva_black08

May 18, 2021 at 06:31 PM

я тут одна не понимаю почему ? гыгыггыгы
Reytefor avatar

Reytefor

May 18, 2021 at 06:53 PM

бери негев )))
roysez avatar

roysez

May 19, 2021 at 01:13 PM

файв севен лучше там больше патрон да и меткость лучше чем у цз
Doctor_Louis64 avatar

Doctor_Louis64

May 23, 2021 at 04:52 PM

вауу графика топ и ещё от первого лица как валорант надо попробовать
Rinm21 avatar

Rinm21

May 23, 2021 at 09:39 PM

five seven





b1bns1 avatar

b1bns1

June 2, 2021 at 11:18 PM

тут уже как смотреть
vez_art234 avatar

vez_art234

June 3, 2021 at 10:34 PM

очень прикольная игра!!!
lxvdthunder avatar

lxvdthunder

June 6, 2021 at 06:04 PM

цз хороша на ближних дистанциях, а файвсевен на средних(у него так же большая бронепробиваемость)
afin1st avatar

afin1st

June 6, 2021 at 11:09 PM

Чтобы закреплять, добавлять или удалять фрагменты, используйте значок редактирования.
aaa3aaa avatar

aaa3aaa

July 24, 2021 at 10:07 PM

я играю с файф севеном
efzor avatar

efzor

August 22, 2021 at 07:45 PM

файфсевен
naquenowki avatar

naquenowki

August 23, 2021 at 02:26 AM

Цзшка на эко хорошо идёт, файв севен не очень мне
kapitowka avatar

kapitowka

August 24, 2021 at 11:10 AM

Смотря на что на пстолетку или на эко, на пистолетку файв севен, на эко цзшку
NooB_Pro0 avatar

NooB_Pro0

August 25, 2021 at 03:03 AM

Five-Seven надёжней.
ddchill avatar

ddchill

August 26, 2021 at 02:44 AM

Я предпочитаю Five-Seven
Dimarey213 avatar

Dimarey213

August 26, 2021 at 09:48 AM

Cz- для меня топ, особенно на эко
Kolyan101181 avatar

Kolyan101181

August 27, 2021 at 05:49 AM

цз на эко - карашо)
144hg avatar

144hg

August 27, 2021 at 01:54 PM

Five seven

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Что лучше файв севен или цзшка? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag