Пубг или Фортнайт?

cumassgocspro Форнайт порашка, я думаю, пубг топчег

GroweUp автор дурачек





xalid1 писать научись

XFaNe666 нето и нето Майнкрафт!

vovagotf єсли сушиствавать то фортнайт ток штоб и на телефон била

ya_geroy3 фортнайт

42412412414 фортнайт

Heisin Pubg

pechenka_maximalka Фортнайт конечно же

Atr0 форт

danfg пубг топ

Doctor_Louis64 Форнайт порашка, я думаю, пубг топчег





dimon8650 ани такие же ток я в них не играю

denis_poprygin пабг и только пабг





vkidysh Пабг лучше всегда





vkidysh Я люблю Пабг





1212XDENVGX пубг топ

dimac1123 єсли сушиствавать то фортнайт ток штоб и на телефон била



Sprite7907 пабк очень крутая игра





Terris_ Пубг конечно. Игра топовая!

PlayerX369 фортнайт!!!!

intrigasohranena В обеих играх есть токсики, это огромный минус. Ну а так пубг. Ничего против фортика не имею

yarik1315 для кого как, мне по душе лучше фортнайт. Пабг тоже топ, но мне он надоел



element5 фортнайт крутая игра, но пабг то явно лучше)

EazyBucks Я выбираю Fortnite могу объяснить свой выбор,в форнтайнте мультяшная графика и я думаю она поновее чем пубг и там больше функций

z_ebra канешно же фортнайт

Super_384 Это от твоего вкуса зависит

dark_angel14 пубг





PelbmenbY8 мне больше пабг нравится

xxflaemi пубг





sempai_csgorunpro фортнайт лучше если играть в 2 игры тебе пабг надоест быстро нежели фортнайт

Anonymous1626446878 роблокссссс }:‑)}:‑) ахахах лол

Anonymous1626446878 роблокссссс }:‑)}:‑) ахахах лол

mrSheese755 Памп и роблокс!!! 10/10

Yari4ek21 Пабг естественно

DreAmeRNiirus помоему лучше пабг





vbjnnkmmbbinbi играй сразу в 2

levandoslk2011 пубг и форт

energoferon3000 фортнайт по моему очень быстро надоедает