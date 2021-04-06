Rain

Gem146

novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
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Пубг или Фортнайт?

cumassgocspro avatar

cumassgocspro

April 6, 2021 at 02:02 PM

Форнайт порашка, я думаю, пубг топчег
GroweUp avatar

GroweUp

April 6, 2021 at 05:31 PM

автор дурачек

xalid1 avatar

xalid1

April 7, 2021 at 10:23 PM

писать научись
XFaNe666 avatar

XFaNe666

April 12, 2021 at 11:30 AM

нето и нето Майнкрафт!
vovagotf avatar

vovagotf

April 15, 2021 at 07:41 PM

єсли сушиствавать то фортнайт ток штоб и на телефон била
ya_geroy3 avatar

ya_geroy3

April 16, 2021 at 10:19 AM

фортнайт
42412412414 avatar

42412412414

May 9, 2021 at 08:24 PM

фортнайт
Heisin avatar

Heisin

May 10, 2021 at 04:27 PM

Pubg
pechenka_maximalka avatar

pechenka_maximalka

May 13, 2021 at 09:41 AM

Фортнайт конечно же
Atr0 avatar

Atr0

May 13, 2021 at 06:12 PM

форт
danfg avatar

danfg

May 16, 2021 at 03:35 PM

пубг топ
Doctor_Louis64 avatar

Doctor_Louis64

May 27, 2021 at 02:26 PM

Форнайт порашка, я думаю, пубг топчег

dimon8650 avatar

dimon8650

May 27, 2021 at 04:52 PM

ани такие же ток я в них не играю
denis_poprygin avatar

denis_poprygin

May 30, 2021 at 03:52 PM

пабг и только пабг

vkidysh avatar

vkidysh

May 30, 2021 at 06:49 PM

Пабг лучше всегда

vkidysh avatar

vkidysh

May 30, 2021 at 06:50 PM

Я люблю Пабг

1212XDENVGX avatar

1212XDENVGX

June 29, 2021 at 03:20 PM

пубг топ
dimac1123 avatar

dimac1123

July 1, 2021 at 11:49 AM

єсли сушиствавать то фортнайт ток штоб и на телефон била
Sprite7907 avatar

Sprite7907

July 1, 2021 at 12:15 PM

пабк очень крутая игра

Terris_ avatar

Terris_

July 1, 2021 at 01:10 PM

Пубг конечно. Игра топовая!
PlayerX369 avatar

PlayerX369

July 1, 2021 at 11:24 PM

фортнайт!!!!
intrigasohranena avatar

intrigasohranena

July 7, 2021 at 12:44 PM

В обеих играх есть токсики, это огромный минус. Ну а так пубг. Ничего против фортика не имею
yarik1315 avatar

yarik1315

July 7, 2021 at 03:37 PM

для кого как, мне по душе лучше фортнайт. Пабг тоже топ, но мне он надоел
element5 avatar

element5

July 7, 2021 at 10:05 PM

фортнайт крутая игра, но пабг то явно лучше)
EazyBucks avatar

EazyBucks

July 10, 2021 at 01:12 PM

Я выбираю Fortnite могу объяснить свой выбор,в форнтайнте мультяшная графика и я думаю она поновее чем пубг и там больше функций
z_ebra avatar

z_ebra

July 16, 2021 at 01:50 PM

канешно же фортнайт
Super_384 avatar

Super_384

July 16, 2021 at 01:54 PM

Это от твоего вкуса зависит
dark_angel14 avatar

dark_angel14

July 16, 2021 at 01:55 PM

пубг

PelbmenbY8 avatar

PelbmenbY8

July 16, 2021 at 03:15 PM

мне больше пабг нравится
xxflaemi avatar

xxflaemi

July 16, 2021 at 05:13 PM

пубг

sempai_csgorunpro avatar

sempai_csgorunpro

July 16, 2021 at 05:17 PM

фортнайт лучше если играть в 2 игры тебе пабг надоест быстро нежели фортнайт
Anonymous1626446878 avatar

Anonymous1626446878

July 17, 2021 at 12:45 AM

роблокссссс }:‑)}:‑) ахахах лол
Anonymous1626446878 avatar

Anonymous1626446878

July 17, 2021 at 12:45 AM

роблокссссс }:‑)}:‑) ахахах лол
mrSheese755 avatar

mrSheese755

July 17, 2021 at 01:00 AM

Памп и роблокс!!! 10/10
Yari4ek21 avatar

Yari4ek21

July 17, 2021 at 11:18 PM

Пабг естественно
DreAmeRNiirus avatar

DreAmeRNiirus

July 18, 2021 at 02:32 AM

помоему лучше пабг

vbjnnkmmbbinbi avatar

vbjnnkmmbbinbi

October 20, 2021 at 03:33 PM

играй сразу в 2
levandoslk2011 avatar

levandoslk2011

October 20, 2021 at 04:00 PM

пубг и форт
energoferon3000 avatar

energoferon3000

October 20, 2021 at 10:41 PM

фортнайт по моему очень быстро надоедает
energoferon3000 avatar

energoferon3000

October 20, 2021 at 10:43 PM

а пубг платный

123

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