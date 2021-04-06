Форнайт порашка, я думаю, пубг топчег
єсли сушиствавать то фортнайт ток штоб и на телефон била
Форнайт порашка, я думаю, пубг топчег
ани такие же ток я в них не играю
єсли сушиствавать то фортнайт ток штоб и на телефон била
Пубг конечно. Игра топовая!
В обеих играх есть токсики, это огромный минус. Ну а так пубг. Ничего против фортика не имею
для кого как, мне по душе лучше фортнайт. Пабг тоже топ, но мне он надоел
фортнайт крутая игра, но пабг то явно лучше)
Я выбираю Fortnite могу объяснить свой выбор,в форнтайнте мультяшная графика и я думаю она поновее чем пубг и там больше функций
Это от твоего вкуса зависит
фортнайт лучше если играть в 2 игры тебе пабг надоест быстро нежели фортнайт
роблокссссс }:‑)}:‑) ахахах лол
роблокссссс }:‑)}:‑) ахахах лол
фортнайт по моему очень быстро надоедает