LoL: Wild Rift

tweelareN Всем привет! Ребята, кто уже играл в мобильный LoL? Как она вам? Какие отличия от ПК версии? Стоит ли играть?

bwp73 игра хорошая но дота лучше и дота 2 топ

vannanikita Инра норм, отличие в том что игроки в wild rift именно безранговыз глупые и просто овощи и после этого невозможно играть, хорошие ивенты но боевой пропуск ужасный ведь он за донат и награды там плохие

vannanikita Игра хорошая, но проблема с игроками которые плохо думают и с донатом в виде боевого пропуска, но это маленькие минусы