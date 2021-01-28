как сделать английский никнейм чтобы совпадало с никнеймом в сайте

luckychannel1 захожу играть а там надпись имя только кириллицей а если там будеть другой никнейм то его не примут,что делать!?

OpaOpana :person_shrugging:♂





Milka_cat низнаю

Milka_cat :dog::cat::hamster::rabbit::fox::bear:

Milka_cat :panda_face::koala::tiger::lion_face::cow::pig:

Milka_cat :pig_nose::frog::monkey_face::see_no_evil::hear_no_evil:

Milka_cat :speak_no_evil::monkey::chicken::penguin::bird::baby_chick::hatching_chick::hatched_chick::duck:

Milka_cat я не человек

ggNebydet 12231412кауав

ggNebydet ме454е4е54

freysin ничего

fahmiXD371 это в основном не обязательно, главное по ссылке регистрироваться.

s192 Там кириллица только, никак не получится...

fafafg54re незнаю

ImGetCrazy Чел кириллица если незнал это (русский)Я сам удивился когда мои буквы на анг. не защитывали,там только русский никнейм вставить можно,ты перед регестрацией можно вроде и после поменяй страну,должно помочь!

4_csgohouse англ. никнейм можно написать с помощью букв слврадающиз по написанию с английскими, плюс вроде еще цифры можно использовать.

Ramirez145 А не проще поменять никнейм в GH? Или здесь только на английском может быть ник?



davisossik привет я дав