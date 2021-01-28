как сделать английский никнейм чтобы совпадало с никнеймом в сайте

захожу играть а там надпись имя только кириллицей а если там будеть другой никнейм то его не примут,что делать!?
:dog::cat::hamster::rabbit::fox::bear:
:panda_face::koala::tiger::lion_face::cow::pig:
:pig_nose::frog::monkey_face::see_no_evil::hear_no_evil:
:speak_no_evil::monkey::chicken::penguin::bird::baby_chick::hatching_chick::hatched_chick::duck:
это в основном не обязательно, главное по ссылке регистрироваться.
Там кириллица только, никак не получится...
Чел кириллица если незнал это (русский)Я сам удивился когда мои буквы на анг. не защитывали,там только русский никнейм вставить можно,ты перед регестрацией можно вроде и после поменяй страну,должно помочь!
англ. никнейм можно написать с помощью букв слврадающиз по написанию с английскими, плюс вроде еще цифры можно использовать.
А не проще поменять никнейм в GH? Или здесь только на английском может быть ник?
захожу играть а там надпись имя только кириллицей а если там будеть другой никнейм то его не примут,что делать!?