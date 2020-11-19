Как получить бесплатно робуксов???

RGORIKPROD66 помогите пж

Robkitty_official я знаю

Robkitty_official как зарабатывать могу помоч

tipa1 кхеммм ну и собственно как получить робаксы?

pasaprokusev7 ГЕИМ ХАД!





ArtMile на сайтах , в играх которые есть в плэй маркете (в АппСтор не знаю) , ну и тут тоже можно вывести)

Yehorn1342 Роблокс лото 3д

LisaAlisa4 игра суппер я люблю роблокс

LisaAlisa4 игра сууппер зароботала 8 робуксов

BakS_TOP KAK ЗАРАБОТАТЬ блiнa





BakS_TOP РОбykci

ZASA_POOH666 привет)

PavelUy Прикольно.

Lyezik всмысле как? выполняй задания на этом сайте и смотри рекламу.

Maimer123lol у меня реклама не роботает ll0_0 :cry:

tennyx никак не получить

lolikom527 что за реклама?

AdiDas_KroCc Кхм,прям БЕСПЛАТНО некак

AdiDas_KroCc Суууук

salo041 Вы серьёзно? вы сейчас сидите на сайте ге можно бесплатно можно получить робуксы и не только, но вы спрашиваете где их бесплатно получить?

salo041 я с 3х акков 100 робуксов заработал

Maimer123lol хитро а так лень просто -_-

ulyshao1 да и заданий на камни душ нет

KOTBARIS1512 выполняя задания на сайте

D0ggyy только с 3 уровня можно купить их.

qjsjxuewiajjd Просто выполняйте задания, и можно будет легко поднять КД

Maximka09228 я незнаю

Maximka09228 я незнаю

jjjjjjez6 Работай, каменщик

NeZoXAVAN Спасибо я все понял теперь

enotuk2 не как





Samwitar никто не знает

catplay_catplay я не знаю но лутше донатьть