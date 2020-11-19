Как получить бесплатно робуксов???

как зарабатывать могу помоч
кхеммм ну и собственно как получить робаксы?
на сайтах , в играх которые есть в плэй маркете (в АппСтор не знаю) , ну и тут тоже можно вывести)
игра суппер я люблю роблокс
игра сууппер зароботала 8 робуксов
всмысле как? выполняй задания на этом сайте и смотри рекламу.
у меня реклама не роботает ll0_0 :cry:
Вы серьёзно? вы сейчас сидите на сайте ге можно бесплатно можно получить робуксы и не только, но вы спрашиваете где их бесплатно получить?
я с 3х акков 100 робуксов заработал
хитро а так лень просто -_-
да и заданий на камни душ нет
выполняя задания на сайте
только с 3 уровня можно купить их.
Просто выполняйте задания, и можно будет легко поднять КД
Спасибо я все понял теперь
я не знаю но лутше донатьть