Kto lubi roblox to pisze Roblox

Roblox is the best

Natan757

Roblox to bardzo zorbudowana gra tylko szkoda że ta gra jest na paytowin jak nie masz robux to nic nie kupisz i bendzie lipa no chyba że kupisz tu skrzynke Robloxową i dostaniesz tam nwm 1000 robuxuw to bendziesz normalie w 7 niebie xD pisze dłużo po podobno duzo sie dostanie :D