darmowe robuxy

Cragger

Znaczy, są aplikacje na telefon przez google play np Robux loto i inne, i one dają, tylko że trzeba spędzić nad nimi dużo czasu oglądając 2 reklamy co loss (na przykładzie Robux loto), co daje najczęściej tylko tam 1/3 punktów. A żeby mieć 1 robuxa to trzeba mieć 100 punktów. Z jednej strony strata czasu, ale z drógiej still roBUx B) Ja spędziłam 2 tygodnie żeby zdobyć 12 robuxów xc