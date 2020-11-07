Режимы обсуждаем.

Всем привет кенты, с вами я LEXA и сегодня я хотел бы вас расспросить кому какой(кие) режим(ы) нравятся. Очень хочется найти какую нибудь годноту. Учитывая то,что я в Роблоксе уже 4 года и поиграл во многие режимы и уже не знаю в какие плейсы глянуть,то решил спросить вас. Не подскажите ли?
Всем привет кенты, с вами я LEXA и сегодня я хотел бы вас расспросить кому какой(кие) режим(ы) нравятся. Очень хочется найти какую нибудь годноту. Учитывая то,что я в Роблоксе уже 4 года и поиграл во многие режимы и уже не знаю в какие плейсы глянуть,то решил спросить вас. Не подскажите ли?
В такое как МэдСити,JailBreak,Adopt me,MeepCity я уже играл давно.