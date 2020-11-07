Rain

Gem1

unranked rank iconPhanupong: @kre_tingr5673
SystemGamehag: 3 users received Gem46 from the Rain.
unranked rank iconaidan: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconEsteban: lol
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem437 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: thanks so much
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconFerrason Andreaa: Good
unranked rank iconJoni 777: HHH
AdminJoshverd: Ok, I Pullup emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Coffin emote (inline chat version) Coffin emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Very Cat emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Kekwait emote (inline chat version) Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
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Режимы обсуждаем.

LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

November 7, 2020 at 08:11 PM

Всем привет кенты, с вами я LEXA и сегодня я хотел бы вас расспросить кому какой(кие) режим(ы) нравятся. Очень хочется найти какую нибудь годноту. Учитывая то,что я в Роблоксе уже 4 года и поиграл во многие режимы и уже не знаю в какие плейсы глянуть,то решил спросить вас. Не подскажите ли?
artem22843 avatar

artem22843

November 8, 2020 at 07:53 AM

Всем привет кенты, с вами я LEXA и сегодня я хотел бы вас расспросить кому какой(кие) режим(ы) нравятся. Очень хочется найти какую нибудь годноту. Учитывая то,что я в Роблоксе уже 4 года и поиграл во многие режимы и уже не знаю в какие плейсы глянуть,то решил спросить вас. Не подскажите ли?
Demon_seenja avatar

Demon_seenja

November 8, 2020 at 04:00 PM

Как вам игра мэд сити
LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

November 8, 2020 at 04:24 PM

В такое как МэдСити,JailBreak,Adopt me,MeepCity я уже играл давно.
rusman_2979 avatar

rusman_2979

November 8, 2020 at 04:26 PM

MeepCity Играю довно
guculzdnepra avatar

guculzdnepra

November 8, 2020 at 06:43 PM

привет
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