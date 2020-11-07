Роблокс

Nasty_027 Какая ваша любимая миниигра в роблоксе?

Nasty_027 У меня это Adopt me и Tower of Hell

DarkMag у меня много

0blackLoveGirl0 не могу все перечесть их ооочеень много

Egor_Nik3310 У меня много любимых игр

helo_pople многА хд

Globusik У меня как и у всех много любимых игр

chkxmvxhchcu Игра прикольная. Но прям чего-то не хватает. 8/10

110000 Игра классноя но тем кто не донятят те просто ищут промокоды сома игра 9/10

Piglin34623 у меня MOBILE! PARONORMICA ALPHA 0.4.4 ещё построй корабль и найди сокровища короч много их





Piglin34623 для меня игра 10/10

programm444 У меня все игры лучшие!

veronika121343 люблю роблокс,очень хорошая игра :)

veronika121343 :)





programm444 ТОПЧИИИИИИИИИИИИК

Xf_oxX ааа, игра просто вах ностальгия, затягивает пипец

slowgameover значит ты не очень умный

mrfantom_null ну как бы это не повод об зывать человека не очень умным если ему нравится эта игра.

Cacke876876 моя любимая игра это шиноби лайф 2

gweerg34 кцукцукцкцукцукцукцукц

inksansDemon :sweat_smile:

inksansDemon ну у меня Undertale судный день

thxgf роблоокс крут





4573457 ыурырцяр