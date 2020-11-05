Стоит ли донатить в Фортнайт?

Maksim_Lox Ребят, привет. Недавно начал играть в эту потрясающую игру (хоть я сам и пабгер). Возник этот вопрос. Нет, я сам терпеливый, могу и копить, но это сезона 3 минимум, да ещё и до 100 уровня качаться...Может посоветуете сайт какой-то, где купить можно дешевле в-баксы и скины. Заранее спасибо)

whynxrl_csmoney если для скинов то да

anton_gocspro привет все я валад а4 глент кабяко это мая ламба это гелик

Quark248 если для скинов то нет

hankyrampagerruniclibrary Не, ради скинов тратить деньги,это не очень

doctor2020 если для скинов в фортнайт то можно

vasan2007 не донать в скины лутше купи батл пас

110000 Да в принципе можно и без доната а если ты сильно хочешь то смело донать

savababushki Battle Royale топ

Vasil239 даддадададалаллла

Vasil239 даддадададалаллла

vol4onok4 НЕТ не стоит смісл донатить если ето тебе нечего не даст только віпердриватся будеш





Icenice10 аьаллплплплпл

DemikTop Стоит, но только на БП(баттл пасс)

Leyla120987 я тебе рекомендую купить пве ты в нем можем в баксы зарабатывать

steel_pinocchio В такую хрень не стоит донатить

2710907378787i97o8o9 ну не знаю донатить да