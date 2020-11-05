Стоит ли донатить в Фортнайт?

Ребят, привет. Недавно начал играть в эту потрясающую игру (хоть я сам и пабгер). Возник этот вопрос. Нет, я сам терпеливый, могу и копить, но это сезона 3 минимум, да ещё и до 100 уровня качаться...Может посоветуете сайт какой-то, где купить можно дешевле в-баксы и скины. Заранее спасибо)
привет все я валад а4 глент кабяко это мая ламба это гелик
Не, ради скинов тратить деньги,это не очень
если для скинов в фортнайт то можно
не донать в скины лутше купи батл пас
Да в принципе можно и без доната а если ты сильно хочешь то смело донать
НЕТ не стоит смісл донатить если ето тебе нечего не даст только віпердриватся будеш
Стоит, но только на БП(баттл пасс)
я тебе рекомендую купить пве ты в нем можем в баксы зарабатывать
В такую хрень не стоит донатить
:gem:Бесплатные скины FORTNITE 2020! :gem: | Все скины OG БЕСПЛАТНО! ГАЛАКТИКА
???? СКАЧАТЬ ССЫЛКУ: https://bit.ly/3pu6MPE
:closed_lock_with_key:ПАРОЛЬ: 1234