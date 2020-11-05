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Стоит ли донатить в Фортнайт?

Maksim_Lox avatar

Maksim_Lox

November 5, 2020 at 08:53 PM

Ребят, привет. Недавно начал играть в эту потрясающую игру (хоть я сам и пабгер). Возник этот вопрос. Нет, я сам терпеливый, могу и копить, но это сезона 3 минимум, да ещё и до 100 уровня качаться...Может посоветуете сайт какой-то, где купить можно дешевле в-баксы и скины. Заранее спасибо)
whynxrl_csmoney avatar

whynxrl_csmoney

November 6, 2020 at 04:34 PM

если для скинов то да
anton_gocspro avatar

anton_gocspro

November 7, 2020 at 08:07 PM

привет все я валад а4 глент кабяко это мая ламба это гелик
Quark248 avatar

Quark248

November 7, 2020 at 11:11 PM

если для скинов то нет
hankyrampagerruniclibrary avatar

hankyrampagerruniclibrary

November 9, 2020 at 09:59 AM

Не, ради скинов тратить деньги,это не очень
doctor2020 avatar

doctor2020

November 9, 2020 at 09:05 PM

если для скинов в фортнайт то можно
vasan2007 avatar

vasan2007

November 9, 2020 at 09:11 PM

не донать в скины лутше купи батл пас
110000 avatar

110000

November 10, 2020 at 01:25 AM

Да в принципе можно и без доната а если ты сильно хочешь то смело донать
savababushki avatar

savababushki

November 10, 2020 at 01:34 AM

Battle Royale топ
Vasil239 avatar

Vasil239

November 10, 2020 at 02:17 AM

даддадададалаллла
Vasil239 avatar

Vasil239

November 10, 2020 at 02:17 AM

даддадададалаллла
vol4onok4 avatar

vol4onok4

November 10, 2020 at 03:40 AM

НЕТ не стоит смісл донатить если ето тебе нечего не даст только віпердриватся будеш

Icenice10 avatar

Icenice10

November 10, 2020 at 05:42 PM

аьаллплплплпл
DemikTop avatar

DemikTop

November 12, 2020 at 01:50 PM

Стоит, но только на БП(баттл пасс)
Leyla120987 avatar

Leyla120987

November 12, 2020 at 01:55 PM

я тебе рекомендую купить пве ты в нем можем в баксы зарабатывать
steel_pinocchio avatar

steel_pinocchio

November 12, 2020 at 01:58 PM

В такую хрень не стоит донатить
2710907378787i97o8o9 avatar

2710907378787i97o8o9

November 12, 2020 at 03:22 PM

ну не знаю донатить да
John200 avatar

John200

November 12, 2020 at 08:04 PM

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Стоит ли донатить в Фортнайт? - Fortnite Forum on Gamehag