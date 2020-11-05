Как вы относитесь к Донату в роблокс?

Как мне кажется донат сильно влияет на баланс игры
Мне кажется слишком дорогой
мне кажется что, донат дорогой и бессмысленный
Надо же как-то деньги зарабатывать
Донат в Роблокс очень дорогой. Есть сайты для доната. Когда будут деньги хочу задонатить на каком-нибудь из них.
ровно-душно, донат не самый дорогой, он сделан для всех, другие будут против меня, но комон, я могу заработать до 5000 тенге в месяц, а донат там 400 робаксов за 2000 с чемто
можно было бы и подешевле
я лучше переплачу в роблоксе и получу робуксы, чем останусь вообще без робаксов и денег ._.
нууу донат дороговат????❤
донат роблоксе он очень дорогой но можно потратить если есть деньги