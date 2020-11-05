Как вы относитесь к Донату в роблокс?

Shytki_v_storony Как мне кажется донат сильно влияет на баланс игры

Sunseiwu1 Мне кажется слишком дорогой

vikitorriaddi мне кажется что, донат дорогой и бессмысленный

madname обменяю 52 ролбокса)

RussianGuy777 Надо же как-то деньги зарабатывать

DanyMilohin Донат в Роблокс очень дорогой. Есть сайты для доната. Когда будут деньги хочу задонатить на каком-нибудь из них.

Henry_Roblox ровно-душно, донат не самый дорогой, он сделан для всех, другие будут против меня, но комон, я могу заработать до 5000 тенге в месяц, а донат там 400 робаксов за 2000 с чемто

RobuxGetFree 400робуксов 5 доллароф

liinarkama123 ну слишком дорого

Rasha_trik Норм.

lolka1113 можно было бы и подешевле



Fltkbyf1234 я лучше переплачу в роблоксе и получу робуксы, чем останусь вообще без робаксов и денег ._.

Morkov228 нууу донат дороговат????❤