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unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
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unranked rank iconMilo: hey
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Как вы относитесь к Донату в роблокс?

Shytki_v_storony avatar

Shytki_v_storony

November 5, 2020 at 01:46 PM

Как мне кажется донат сильно влияет на баланс игры
Sunseiwu1 avatar

Sunseiwu1

November 5, 2020 at 02:04 PM

Мне кажется слишком дорогой
vikitorriaddi avatar

vikitorriaddi

November 5, 2020 at 02:09 PM

мне кажется что, донат дорогой и бессмысленный
madname avatar

madname

November 5, 2020 at 02:14 PM

обменяю 52 ролбокса)
RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

November 5, 2020 at 03:00 PM

Надо же как-то деньги зарабатывать
DanyMilohin avatar

DanyMilohin

November 5, 2020 at 04:40 PM

Донат в Роблокс очень дорогой. Есть сайты для доната. Когда будут деньги хочу задонатить на каком-нибудь из них.
Henry_Roblox avatar

Henry_Roblox

November 5, 2020 at 06:29 PM

ровно-душно, донат не самый дорогой, он сделан для всех, другие будут против меня, но комон, я могу заработать до 5000 тенге в месяц, а донат там 400 робаксов за 2000 с чемто
RobuxGetFree avatar

RobuxGetFree

November 5, 2020 at 06:30 PM

400робуксов 5 доллароф
liinarkama123 avatar

liinarkama123

November 5, 2020 at 08:09 PM

ну слишком дорого
Rasha_trik avatar

Rasha_trik

November 5, 2020 at 09:10 PM

Норм.
lolka1113 avatar

lolka1113

November 5, 2020 at 10:03 PM

можно было бы и подешевле
Fltkbyf1234 avatar

Fltkbyf1234

November 5, 2020 at 10:14 PM

я лучше переплачу в роблоксе и получу робуксы, чем останусь вообще без робаксов и денег ._.
Morkov228 avatar

Morkov228

November 6, 2020 at 09:12 AM

нууу донат дороговат????❤
alisher383 avatar

alisher383

November 6, 2020 at 09:16 AM

донат роблоксе он очень дорогой но можно потратить если есть деньги
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Как вы относитесь к Донату в роблокс? - Roblox Forum on Gamehag