vamos ser sinceros, que lixo

Brunobeca

No início o jogo era muito bom. Realizei algumas compras para adquirir alguns itens os quais eu não conseguia adquirir jogando. Então, o jogo te leva a sempre adquirir mais coisas com eles. Caso contrário, você não tem a mínima possibilidade de desenvolvimento, sem estas compras. Em algumas vezes destas compras a qual eu realizei, a compra não era contabilizada na hora e em algumas vezes, me cobravam compras as quais eu não havia realizado. Com isso, eu fiz uma reclamação na Apple. De imediato, fui bloqueado pelo jogo. Levei quase uma semana para ser desbloqueado, com a ameaça de que se eu realizasse novamente um questionamento destas compras, eu seria bloqueado definitivamente. Pois bem, fui bloqueado novamente. Eu havia questionado algumas compras pela própria empresa do jogo (Scorewarrior Ltd) e simplesmente me disseram que os itens comprados havia sido entregues. Por algum motivo, uma compra foi realizada sem eu comprar, e debitaram no meu cartão. Perguntei a empresa do cartão sobre essa compra. Como a compra foi realizada com um cartão virtual o qual estava bloqueado, perguntei a operadora do cartão o porque da compra. Depois de alguns dias, fui bloqueado novamente, e me disseram que não havia motivos para me desbloquear. Infelizmente a empresa toma uma atitude unilateral, sem te deixar opções de questionamentos. Mesmo que você não concorde com a política da empresa, você não pode questionar nada. A empresa é intransigente. Não recomendo esse jogo.