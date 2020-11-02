новиночки все сюда

maks14812541512 класная игра для меня если вы хотите то попробуйте её

BILIONst Игра прикольноя но на кампе нужно играть

pozapaa0404 честно не оч

pozapaa0404 честно не оч

375hkwa честно топ игра

Xaska453 норм игра





ThroughLama Игра очень хорошая, но реалестичность зашкаливает очень сильно.

mamyt123 кРУТО





Verbix вйвйвйвйвйв

JustOff Раньше играл, было очень круто , много экшена и крутая графика

xvsghy

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Csgofortnit ну прив

Vladislav13568

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СООБЩЕНИЯ

ФОРУМ

WAR THUNDER

НОВИНОЧКИ ВСЕ СЮДА

logo War Thunder

War Thunder

(4.38/5) 13466 оцени

ИГРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ИГРЫ 3D ВОЕННЫЕ АРКАДЫ MMO



ИГРАЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ

Vladislav13568

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neonz_youtube гавно