класная игра для меня если вы хотите то попробуйте её
Игра прикольноя но на кампе нужно играть
Игра очень хорошая, но реалестичность зашкаливает очень сильно.
Раньше играл, было очень круто , много экшена и крутая графика
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ИГРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ИГРЫ 3D ВОЕННЫЕ АРКАДЫ MMO
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Форум
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Реферальная система
Самоучитель
О нас
FAQ
ТВОИ СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ
ФОРУМ
WAR THUNDER
НОВИНОЧКИ ВСЕ СЮДА
logo War Thunder
War Thunder
(4.38/5) 13466 оцени
ИГРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ИГРЫ 3D ВОЕННЫЕ АРКАДЫ MMO
ИГРАЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ
Статьи
Форум
Рейтинг
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