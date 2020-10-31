В чем смысл адопт ми?

MrTisty я серьёзно

Paxeret не знаю





Paxeret Shop11 код :wink:

Fltkbyf1234 ну вообще смысл адопт ми в том что можно находить семью, вообщем ролка для детей.но питомцами всё испортили, даже когда люди ищут семью, таким оброзом они хотят получить питомцев бесплатно(((

Fltkbyf1234 все бегают со своими котами свиньями собаками и нмчего их не волнует





berdnikov300kilo смысл в том что ты ухаживаешь за питомцами, и учать ребенку ухаживать за своими питомцами

Kuromipipez мне казется его нету ,а нет есть в обмане и донате

vadim32325 лол на самом деле

vadim32325 сели в машину и поехали в будущее но не в этом году в этом году в этом году в Москве появился ещё не

roxyyyyyyyaaaaa в чем смысл маей жызни.

roxyyyyyyyaaaaa я ужэ в 2 класе, эх как быстра тичет время

roxyyyyyyyaaaaa эх жлинба полосатая

roxyyyyyyyaaaaa а вы лю спонджика

roxyyyyyyyaaaaa да я тоже

roxyyyyyyyaaaaa да я люблю квакст колу

roxyyyyyyyaaaaa а вы девочек любите девочки

Stephen432 странный вопрос это игра (плейс) для детей там обычно нету смысла как обычно и вобще всех игр это пустая трата времени ????

MasterKoaster мне не очень нравится в неё играть

Skrom_Naia незнаю в чем смысл, но мне нравится







Shrek22448866 я тож не наю,

хотя там игрют 500К

vqv144 нравится играть но не люблю когда петы просят или чтото

Rasha_trik Получить питомца и показывать какой(ая) ты стерва

pozapaa0404 я очень любила адопт но уже нет

ApelusinChanger adopt me! - это плейс, который представляет из себя РП игру, каждый выберает себе роль "быть РОДИТЕЛЕМ либо РЕБЁНКОМ" можно завести себе питомца и ухаживать за ним, например: купать, кормить, поить(в основном водой конечно-же :D ), возить к ветеренару и т.д., С ребёнком почти анологичная ситуация, только он уже настоящий игрок, а не NPC) В этой игре много скриптов, и она хорошо проработана! В ней много возможностей, просто надо быть заинтересованым к этому.

(Игра хорошая, но на любителя! не все хотят нянчиться с ребёнком, возить на каляске, общаться и т.д.)