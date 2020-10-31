В чем смысл адопт ми?

ну вообще смысл адопт ми в том что можно находить семью, вообщем ролка для детей.но питомцами всё испортили, даже когда люди ищут семью, таким оброзом они хотят получить питомцев бесплатно(((
все бегают со своими котами свиньями собаками и нмчего их не волнует
смысл в том что ты ухаживаешь за питомцами, и учать ребенку ухаживать за своими питомцами
мне казется его нету ,а нет есть в обмане и донате
сели в машину и поехали в будущее но не в этом году в этом году в этом году в Москве появился ещё не
я ужэ в 2 класе, эх как быстра тичет время
а вы девочек любите девочки
странный вопрос это игра (плейс) для детей там обычно нету смысла как обычно и вобще всех игр это пустая трата времени ????
мне не очень нравится в неё играть
незнаю в чем смысл, но мне нравится
я тож не наю,
хотя там игрют 500К
нравится играть но не люблю когда петы просят или чтото
Получить питомца и показывать какой(ая) ты стерва
я очень любила адопт но уже нет
adopt me! - это плейс, который представляет из себя РП игру, каждый выберает себе роль "быть РОДИТЕЛЕМ либо РЕБЁНКОМ" можно завести себе питомца и ухаживать за ним, например: купать, кормить, поить(в основном водой конечно-же :D ), возить к ветеренару и т.д., С ребёнком почти анологичная ситуация, только он уже настоящий игрок, а не NPC) В этой игре много скриптов, и она хорошо проработана! В ней много возможностей, просто надо быть заинтересованым к этому.
(Игра хорошая, но на любителя! не все хотят нянчиться с ребёнком, возить на каляске, общаться и т.д.)
Адоп ми это говно и я всё сказаь