Rain

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В чем смысл адопт ми?

MrTisty avatar

MrTisty

October 31, 2020 at 04:48 PM

я серьёзно
Paxeret avatar

Paxeret

October 31, 2020 at 06:05 PM

не знаю

Paxeret avatar

Paxeret

October 31, 2020 at 06:05 PM

Shop11 код :wink:
Fltkbyf1234 avatar

Fltkbyf1234

November 1, 2020 at 05:02 PM

ну вообще смысл адопт ми в том что можно находить семью, вообщем ролка для детей.но питомцами всё испортили, даже когда люди ищут семью, таким оброзом они хотят получить питомцев бесплатно(((
Fltkbyf1234 avatar

Fltkbyf1234

November 1, 2020 at 05:03 PM

все бегают со своими котами свиньями собаками и нмчего их не волнует

berdnikov300kilo avatar

berdnikov300kilo

November 1, 2020 at 06:40 PM

смысл в том что ты ухаживаешь за питомцами, и учать ребенку ухаживать за своими питомцами
Kuromipipez avatar

Kuromipipez

November 1, 2020 at 10:18 PM

мне казется его нету ,а нет есть в обмане и донате
vadim32325 avatar

vadim32325

November 1, 2020 at 10:43 PM

лол на самом деле
vadim32325 avatar

vadim32325

November 1, 2020 at 10:44 PM

сели в машину и поехали в будущее но не в этом году в этом году в этом году в Москве появился ещё не
roxyyyyyyyaaaaa avatar

roxyyyyyyyaaaaa

November 1, 2020 at 11:29 PM

в чем смысл маей жызни.
roxyyyyyyyaaaaa avatar

roxyyyyyyyaaaaa

November 1, 2020 at 11:29 PM

я ужэ в 2 класе, эх как быстра тичет время
roxyyyyyyyaaaaa avatar

roxyyyyyyyaaaaa

November 1, 2020 at 11:30 PM

эх жлинба полосатая
roxyyyyyyyaaaaa avatar

roxyyyyyyyaaaaa

November 1, 2020 at 11:30 PM

а вы лю спонджика
roxyyyyyyyaaaaa avatar

roxyyyyyyyaaaaa

November 1, 2020 at 11:30 PM

да я тоже
roxyyyyyyyaaaaa avatar

roxyyyyyyyaaaaa

November 1, 2020 at 11:31 PM

да я люблю квакст колу
roxyyyyyyyaaaaa avatar

roxyyyyyyyaaaaa

November 1, 2020 at 11:31 PM

а вы девочек любите девочки
Stephen432 avatar

Stephen432

November 2, 2020 at 12:16 AM

странный вопрос это игра (плейс) для детей там обычно нету смысла как обычно и вобще всех игр это пустая трата времени ????
MasterKoaster avatar

MasterKoaster

November 2, 2020 at 01:01 AM

мне не очень нравится в неё играть
Skrom_Naia avatar

Skrom_Naia

November 2, 2020 at 03:24 PM

незнаю в чем смысл, но мне нравится


Shrek22448866 avatar

Shrek22448866

November 2, 2020 at 03:29 PM

я тож не наю,
хотя там игрют 500К
vqv144 avatar

vqv144

November 2, 2020 at 06:41 PM

нравится играть но не люблю когда петы просят или чтото
Rasha_trik avatar

Rasha_trik

November 2, 2020 at 06:59 PM

Получить питомца и показывать какой(ая) ты стерва
pozapaa0404 avatar

pozapaa0404

November 2, 2020 at 07:08 PM

я очень любила адопт но уже нет
ApelusinChanger avatar

ApelusinChanger

November 2, 2020 at 07:34 PM

adopt me! - это плейс, который представляет из себя РП игру, каждый выберает себе роль "быть РОДИТЕЛЕМ либо РЕБЁНКОМ" можно завести себе питомца и ухаживать за ним, например: купать, кормить, поить(в основном водой конечно-же :D ), возить к ветеренару и т.д., С ребёнком почти анологичная ситуация, только он уже настоящий игрок, а не NPC) В этой игре много скриптов, и она хорошо проработана! В ней много возможностей, просто надо быть заинтересованым к этому.
(Игра хорошая, но на любителя! не все хотят нянчиться с ребёнком, возить на каляске, общаться и т.д.)
9xSTUPIDx6 avatar

9xSTUPIDx6

November 2, 2020 at 08:03 PM

Адоп ми это говно и я всё сказаь
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В чем смысл адопт ми? - Roblox Forum on Gamehag