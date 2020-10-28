Почему валюту Tix убрали?

lime_jx Раньше была валюта Tix в роблоксе еще давно, почему ее убрали?

Atikus Раньше была валюта Tix в роблоксе еще давно, почему ее убрали?

romka292929 Скорее всего новым создателям не понравилась такая экономика, и они ввели новые правила

omega_sans12345 Ради денег наверное



mirraksenz я откуда знаю

vanilopa_sparkles Я очень хочу чтобы их вернули. Убрали их потому что роблокс зажрался ведь никто не покупал робуксы, а деньги роблоксу нужны и вот он их убрал и оставил нам только робаксы ;(

Maxdnepr а разве било чтото кроме робаксов?

kolencenkomisa1 не знаю почему убрали тикеты я как я не олд в роблокс я ранше незнал что есть тикеты