Раньше была валюта Tix в роблоксе еще давно, почему ее убрали?
Раньше была валюта Tix в роблоксе еще давно, почему ее убрали?
Скорее всего новым создателям не понравилась такая экономика, и они ввели новые правила
Я очень хочу чтобы их вернули. Убрали их потому что роблокс зажрался ведь никто не покупал робуксы, а деньги роблоксу нужны и вот он их убрал и оставил нам только робаксы ;(
а разве било чтото кроме робаксов?
не знаю почему убрали тикеты я как я не олд в роблокс я ранше незнал что есть тикеты
тикеты? ух-ты буду знать что их убрали