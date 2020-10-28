Rain

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Почему валюту Tix убрали?

lime_jx avatar

lime_jx

October 28, 2020 at 04:27 AM

Раньше была валюта Tix в роблоксе еще давно, почему ее убрали?
Atikus avatar

Atikus

October 28, 2020 at 09:08 AM

Раньше была валюта Tix в роблоксе еще давно, почему ее убрали?
romka292929 avatar

romka292929

October 28, 2020 at 09:21 AM

Скорее всего новым создателям не понравилась такая экономика, и они ввели новые правила
omega_sans12345 avatar

omega_sans12345

October 28, 2020 at 10:37 AM

Ради денег наверное
mirraksenz avatar

mirraksenz

October 28, 2020 at 01:21 PM

я откуда знаю
vanilopa_sparkles avatar

vanilopa_sparkles

October 31, 2020 at 04:54 PM

Я очень хочу чтобы их вернули. Убрали их потому что роблокс зажрался ведь никто не покупал робуксы, а деньги роблоксу нужны и вот он их убрал и оставил нам только робаксы ;(
Maxdnepr avatar

Maxdnepr

October 31, 2020 at 05:24 PM

а разве било чтото кроме робаксов?
kolencenkomisa1 avatar

kolencenkomisa1

October 31, 2020 at 06:04 PM

не знаю почему убрали тикеты я как я не олд в роблокс я ранше незнал что есть тикеты
Artmayl avatar

Artmayl

October 31, 2020 at 06:33 PM

тикеты? ух-ты буду знать что их убрали
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