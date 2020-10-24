Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

Rain

Gem0

unranked rank iconFerrason Andreaa: Good
unranked rank iconJoni 777: HHH
AdminJoshverd: Ok, I Pullup emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Coffin emote (inline chat version) Coffin emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Very Cat emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Kekwait emote (inline chat version) Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
unranked rank iconPoolBoy187: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
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28

0/160

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Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

IraKorArmy avatar

IraKorArmy

October 24, 2020 at 05:20 PM

Люблю роблокс, но интересно выслушать ваше мнение
0blackLoveGirl0 avatar

0blackLoveGirl0

October 24, 2020 at 05:30 PM

играю в роблокс с 2015 года но тот акк был заблокан и я не унываю потаму что я нахожу друзей
__5761 avatar

__5761

October 24, 2020 at 06:29 PM

Около 8-9/10, игра интересная, можно найти много крутых плэйсов, друзей. Но есть несколько минусов, хоть они и не значительные: 1. есть читеры, изредко нахожу их, мешают игре. 2. много обманщиков, если взять, например, Adopt Me. 3. почти вся одежда платная. А так игра хорошая, не смотря на эти минусы. Советую.
kukumaksimkuzminkuku avatar

kukumaksimkuzminkuku

October 24, 2020 at 06:42 PM

10/10

kukumaksimkuzminkuku avatar

kukumaksimkuzminkuku

October 24, 2020 at 06:42 PM

10/10

kukumaksimkuzminkuku avatar

kukumaksimkuzminkuku

October 24, 2020 at 06:43 PM

Это топ игра по моему мнению круче нету

asa_aigh avatar

asa_aigh

October 24, 2020 at 07:00 PM

ну я думаю 8/10 не знаю почему
5OlGa avatar

5OlGa

October 24, 2020 at 08:05 PM

8/10 прикольно но есть минусы
iivvoonnj avatar

iivvoonnj

October 24, 2020 at 08:48 PM

9/10 потому что в игре есть некоторые минусы,а так в общем игра очень классная,советую поиграть,найдете что нибудь для себя
Astroe avatar

Astroe

October 24, 2020 at 08:57 PM

9/10 прикольно но есть свои минусы
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Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть? - Roblox Forum on Gamehag