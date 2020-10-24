Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

Люблю роблокс, но интересно выслушать ваше мнение
играю в роблокс с 2015 года но тот акк был заблокан и я не унываю потаму что я нахожу друзей
Около 8-9/10, игра интересная, можно найти много крутых плэйсов, друзей. Но есть несколько минусов, хоть они и не значительные: 1. есть читеры, изредко нахожу их, мешают игре. 2. много обманщиков, если взять, например, Adopt Me. 3. почти вся одежда платная. А так игра хорошая, не смотря на эти минусы. Советую.
Это топ игра по моему мнению круче нету
ну я думаю 8/10 не знаю почему
8/10 прикольно но есть минусы
9/10 потому что в игре есть некоторые минусы,а так в общем игра очень классная,советую поиграть,найдете что нибудь для себя
9/10 прикольно но есть свои минусы