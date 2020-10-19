привет как деньтвой прошёл
У меня приняли, может у тебя на скриншоте плохое качество?
МНЕ ПРИНЯЛИ НЕ ЗНАЮ ЧЁ КАК У ВАС
как апнуть 3 ЛВЛ скажите пожалуйста мне оч надо
Я люблю играть в неё Оценка 100из 100 и я думаю что на халяву дают ключи от меня
я блять выполнил 5 побед в бою какого хрена пишут что нет????
или далбоеб который проверяет не видит что выполнено...там же сказано что надо выполнить 5 побед в бою ...
как апнуть 3 ЛВЛ скажите пожалуйста мне очень надо
чего-нибудь на месте и так и останется???
Кажись сайт просто лохотрон, тоже отклоняют хотя всё выполнено.
Найс на людях тут бабло поднимают.
Даже тех.поддержки никакой нет)
Надо написать в поддержку(на английском) и ждать 1-3 дня.
Я обратился в поддержу через 2 дня приняли.
У меня не принимают, хотя побед уже
11
либо у тебя обман или другие аккаунты
и ещё надо регистрироваться по ссылке и подтвердить почту
мне кажется это какой то баг,потому что показывает сначало 10 побед,а когда переходишь выполнять написано 5,попробуй выполнить 10 побед и наверно засчитает,это 1 логическое обьяснение:clown: