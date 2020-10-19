Rain

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29

0/160

Back to War Thunder

Отклоняют 1 задание на 5 побед

iserguna avatar

iserguna

October 19, 2020 at 05:01 PM

Что делать?
fog2312 avatar

fog2312

October 23, 2020 at 01:01 AM

А что пишут?
n0nwme avatar

n0nwme

October 28, 2020 at 04:02 PM

привет как деньтвой прошёл
Noob13123123 avatar

Noob13123123

November 1, 2020 at 08:15 AM

У меня приняли, может у тебя на скриншоте плохое качество?
kosttttian avatar

kosttttian

November 1, 2020 at 11:34 AM

МНЕ ПРИНЯЛИ НЕ ЗНАЮ ЧЁ КАК У ВАС
kosttttian avatar

kosttttian

November 1, 2020 at 11:34 AM

на самом деле не приняли
36524373 avatar

36524373

November 1, 2020 at 12:33 PM

привет всем
Oomnn avatar

Oomnn

November 1, 2020 at 09:41 PM

как апнуть 3 ЛВЛ скажите пожалуйста мне оч надо
boberbv avatar

boberbv

November 2, 2020 at 08:27 PM

победды
Frtyui avatar

Frtyui

November 3, 2020 at 02:07 AM

Я люблю играть в неё Оценка 100из 100 и я думаю что на халяву дают ключи от меня
Anonymous1604310234 avatar

Anonymous1604310234

November 3, 2020 at 07:18 PM

я блять выполнил 5 побед в бою какого хрена пишут что нет????
Anonymous1604310234 avatar

Anonymous1604310234

November 3, 2020 at 08:21 PM

или далбоеб который проверяет не видит что выполнено...там же сказано что надо выполнить 5 побед в бою ...
NIK1978 avatar

NIK1978

November 3, 2020 at 08:50 PM

У всех так, например.
RYTEvdv avatar

RYTEvdv

November 4, 2020 at 12:12 PM

Прикольно
Vladislav13568 avatar

Vladislav13568

November 4, 2020 at 12:47 PM

как апнуть 3 ЛВЛ скажите пожалуйста мне очень надо
vladoos3232 avatar

vladoos3232

November 5, 2020 at 02:09 AM

чего-нибудь на месте и так и останется???
Anonymous1604749567 avatar

Anonymous1604749567

November 9, 2020 at 11:05 PM

Кажись сайт просто лохотрон, тоже отклоняют хотя всё выполнено.
Найс на людях тут бабло поднимают.
Даже тех.поддержки никакой нет)
BuritoForDingo avatar

BuritoForDingo

November 10, 2020 at 12:31 AM

Надо написать в поддержку(на английском) и ждать 1-3 дня.
savababushki avatar

savababushki

November 10, 2020 at 01:34 AM

War Thunder топ игра
savababushki avatar

savababushki

November 10, 2020 at 01:35 AM

War Thunder топ
BuritoForDingo avatar

BuritoForDingo

November 11, 2020 at 02:46 PM

Я обратился в поддержу через 2 дня приняли.
Lebovsky1827 avatar

Lebovsky1827

November 11, 2020 at 11:14 PM

У меня не принимают, хотя побед уже
11
shysas_war_russ avatar

shysas_war_russ

November 12, 2020 at 10:20 PM

либо у тебя обман или другие аккаунты и ещё надо регистрироваться по ссылке и подтвердить почту
greninja_ggdropnet avatar

greninja_ggdropnet

November 13, 2020 at 01:30 PM

мне кажется это какой то баг,потому что показывает сначало 10 побед,а когда переходишь выполнять написано 5,попробуй выполнить 10 побед и наверно засчитает,это 1 логическое обьяснение:clown:
Roma9kek avatar

Roma9kek

November 13, 2020 at 04:13 PM

Не принимает

12
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