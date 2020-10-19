Отклоняют 1 задание на 5 побед

iserguna Что делать?

fog2312 А что пишут?

n0nwme привет как деньтвой прошёл

Noob13123123 У меня приняли, может у тебя на скриншоте плохое качество?

kosttttian МНЕ ПРИНЯЛИ НЕ ЗНАЮ ЧЁ КАК У ВАС

kosttttian на самом деле не приняли

36524373 привет всем

Oomnn как апнуть 3 ЛВЛ скажите пожалуйста мне оч надо

boberbv победды

Frtyui Я люблю играть в неё Оценка 100из 100 и я думаю что на халяву дают ключи от меня

Anonymous1604310234 я блять выполнил 5 побед в бою какого хрена пишут что нет????

Anonymous1604310234 или далбоеб который проверяет не видит что выполнено...там же сказано что надо выполнить 5 побед в бою ...

NIK1978 У всех так, например.



RYTEvdv Прикольно

Vladislav13568 как апнуть 3 ЛВЛ скажите пожалуйста мне очень надо

vladoos3232 чего-нибудь на месте и так и останется???

Anonymous1604749567 Кажись сайт просто лохотрон, тоже отклоняют хотя всё выполнено.

Найс на людях тут бабло поднимают.

Даже тех.поддержки никакой нет)

BuritoForDingo Надо написать в поддержку(на английском) и ждать 1-3 дня.

savababushki War Thunder топ игра

savababushki War Thunder топ

BuritoForDingo Я обратился в поддержу через 2 дня приняли.

Lebovsky1827 У меня не принимают, хотя побед уже

11

shysas_war_russ либо у тебя обман или другие аккаунты и ещё надо регистрироваться по ссылке и подтвердить почту

greninja_ggdropnet мне кажется это какой то баг,потому что показывает сначало 10 побед,а когда переходишь выполнять написано 5,попробуй выполнить 10 побед и наверно засчитает,это 1 логическое обьяснение:clown: