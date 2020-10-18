вашм любимые петы вв адопт?

UwU_Bad_Girl мои: Наташка, Фрост и лошадка:)

nikkraynov Ворон (M) (F) (R)

ktotochtotoya ээээээ..... я не помню.......вроде бы.....о, вспомнила! это ред панда, кенгурушка, и шадоу

Foolnetbtw игра для отсталых детей

rusaldr в принципе эта игра ну как сказать гавно

SDUYSUFVGESF аіпапіварнп

SDUYSUFVGESF аіпіппіап

Goldagold NFR Жираф

kolencenkomisa1 я не давно получил додо флай и мне нравится n тирекс и n додо

0blackLoveGirl0 шадов он краш только его у меня нет :(

Bogdangg2334 нинзя обезянка но у меня ее нету хм(

Nika_8920 как дела?

hrhsfsrfgsf я не люблю не кого я и так донатер у меня почти все петы есть мне повигу

Artem2305 сори но я не играю в адопт ми

laim4ik2020 эээ... ну.... все не комон и не инкомон

Bombubli хз вобще

asa_aigh дракооон

Zeyron98 китсуне ф р

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pafnutiy45 DKSLFJKJSLKFJOIDJDSJF/OSDJKFSODU