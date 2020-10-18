вашм любимые петы вв адопт?

мои: Наташка, Фрост и лошадка:)
ээээээ..... я не помню.......вроде бы.....о, вспомнила! это ред панда, кенгурушка, и шадоу
в принципе эта игра ну как сказать гавно
я не давно получил додо флай и мне нравится n тирекс и n додо
шадов он краш только его у меня нет :(
нинзя обезянка но у меня ее нету хм(
я не люблю не кого я и так донатер у меня почти все петы есть мне повигу
сори но я не играю в адопт ми
эээ... ну.... все не комон и не инкомон
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Шэдоу дракон, однозначно.