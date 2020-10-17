Какую одежду можно купить за 15 робаксов?

Basssskiss Просто интересно.

UwU_Bad_Girl нууу, я бы лицо/волосы купила бы

Atikus Просто интересно.

UwU_Bad_Girl а так твое дело, что покупать:)

UwU_Bad_Girl это твои деньги и твое решения)

Olgito много классной одежды можно купить и за пять и за десять робуксов

sanydark лицо/волосы

ktotochtotoya крксивую

ktotochtotoya красивую

Senku_x1 купи платье какое нибудь за 5 робуксов, и купи лицо за 10 робуксов

Senku_x1 ну если ты девка, а если пацан, то я не придумала ещё

legionVeberYT одежду за 15 робуксов можно купить разной одежды

Sfertyser Hair and face

Loxboss Я бы подсобирал...Но если прям срочно то одежду. которая понравится (есть специальные карты где продают одежду) или лицо.

SuperAlone одежду за 5 робуксов можно купить разной одежды

EmmochkaSmelkova Мне кажеться лучше подкопить

kot_nurkotB2008 нет кнш лучше копи

BILIONst По моему тело

asa_aigh в разных играх можно купить одежду (именно красивых)

Zeyron98 шляпу, лучше копить на лицо новое

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iSPOOKY какая нравится такую и покупай

SlavaD080209 а что тебе нравится то и покупай

__5761 Есть большой выбор в каталоге роблокса. Можно выбрать достойную одежду или аксессуар. Тут всё завит от твоего мнения.