Какую одежду можно купить за 15 робаксов?

нууу, я бы лицо/волосы купила бы
а так твое дело, что покупать:)
это твои деньги и твое решения)
много классной одежды можно купить и за пять и за десять робуксов
купи платье какое нибудь за 5 робуксов, и купи лицо за 10 робуксов
ну если ты девка, а если пацан, то я не придумала ещё
одежду за 15 робуксов можно купить разной одежды
Я бы подсобирал...Но если прям срочно то одежду. которая понравится (есть специальные карты где продают одежду) или лицо.
одежду за 5 робуксов можно купить разной одежды
Мне кажеться лучше подкопить
в разных играх можно купить одежду (именно красивых)
шляпу, лучше копить на лицо новое
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какая нравится такую и покупай
а что тебе нравится то и покупай
Есть большой выбор в каталоге роблокса. Можно выбрать достойную одежду или аксессуар. Тут всё завит от твоего мнения.
Можешь купить Shaggy 2.0. за 2 робукса, это причёска.
Лицо не помню.
НН-футболки за 5 робаксов и штаны.