Rain

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Какую одежду можно купить за 15 робаксов?

Basssskiss avatar

Basssskiss

October 17, 2020 at 11:40 AM

Просто интересно.
UwU_Bad_Girl avatar

UwU_Bad_Girl

October 17, 2020 at 11:42 AM

нууу, я бы лицо/волосы купила бы
Atikus avatar

Atikus

October 17, 2020 at 11:43 AM

Просто интересно.
UwU_Bad_Girl avatar

UwU_Bad_Girl

October 17, 2020 at 11:57 AM

а так твое дело, что покупать:)
UwU_Bad_Girl avatar

UwU_Bad_Girl

October 17, 2020 at 11:57 AM

это твои деньги и твое решения)
Olgito avatar

Olgito

October 17, 2020 at 03:50 PM

много классной одежды можно купить и за пять и за десять робуксов
sanydark avatar

sanydark

October 17, 2020 at 03:58 PM

лицо/волосы
ktotochtotoya avatar

ktotochtotoya

October 21, 2020 at 03:14 PM

крксивую
ktotochtotoya avatar

ktotochtotoya

October 21, 2020 at 03:14 PM

красивую
Senku_x1 avatar

Senku_x1

October 21, 2020 at 03:31 PM

купи платье какое нибудь за 5 робуксов, и купи лицо за 10 робуксов
Senku_x1 avatar

Senku_x1

October 21, 2020 at 03:33 PM

ну если ты девка, а если пацан, то я не придумала ещё
legionVeberYT avatar

legionVeberYT

October 21, 2020 at 06:28 PM

одежду за 15 робуксов можно купить разной одежды
Sfertyser avatar

Sfertyser

October 21, 2020 at 11:22 PM

Hair and face
Loxboss avatar

Loxboss

October 26, 2020 at 01:12 AM

Я бы подсобирал...Но если прям срочно то одежду. которая понравится (есть специальные карты где продают одежду) или лицо.
SuperAlone avatar

SuperAlone

October 26, 2020 at 01:26 AM

одежду за 5 робуксов можно купить разной одежды
EmmochkaSmelkova avatar

EmmochkaSmelkova

October 26, 2020 at 01:27 AM

Мне кажеться лучше подкопить
kot_nurkotB2008 avatar

kot_nurkotB2008

October 26, 2020 at 02:04 AM

нет кнш лучше копи
BILIONst avatar

BILIONst

October 26, 2020 at 07:13 AM

По моему тело
asa_aigh avatar

asa_aigh

October 26, 2020 at 07:13 AM

в разных играх можно купить одежду (именно красивых)
Zeyron98 avatar

Zeyron98

October 26, 2020 at 03:40 PM

шляпу, лучше копить на лицо новое
DAaShA228 avatar

DAaShA228

October 26, 2020 at 03:44 PM

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iSPOOKY avatar

iSPOOKY

October 26, 2020 at 04:58 PM

какая нравится такую и покупай
SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 26, 2020 at 05:00 PM

а что тебе нравится то и покупай
__5761 avatar

__5761

October 27, 2020 at 12:56 AM

Есть большой выбор в каталоге роблокса. Можно выбрать достойную одежду или аксессуар. Тут всё завит от твоего мнения.
Dopsaiko avatar

Dopsaiko

October 27, 2020 at 02:41 AM

Можешь купить Shaggy 2.0. за 2 робукса, это причёска.
Лицо не помню.
НН-футболки за 5 робаксов и штаны.
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Какую одежду можно купить за 15 робаксов? - Roblox Forum on Gamehag