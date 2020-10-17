Как лучше всего получать robux?

Незнаю что где и когда помогите
Лучше всего конечно задонатить, так будет быстрее, но не все могут себе позволить это. Тут на этой платформе можно получить бесплатные робуксы, просто копить камни душ. Есть сайт rblx. land.
И ещë приложение free roblox loto
можно ещё попросить у кого нибудь, но не факт что дадут:( мне вот дали за Р потион, и задонатили 150Р
Ну как бы ты на этом сайте копишь 3 лвл и сколько то камней душ и получаешь робухи
Лучше всего конечно задонатить, так будет быстрее, но не все могут себе позволить это. Тут на этой платформе можно получить бесплатные робуксы, просто копить камни душ. Есть сайт rblx. land.
А где лучше всего их покупать?