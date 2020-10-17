Как лучше всего получать robux?

gneel2016 Незнаю что где и когда помогите

Yana_0v0 Лучше всего конечно задонатить, так будет быстрее, но не все могут себе позволить это. Тут на этой платформе можно получить бесплатные робуксы, просто копить камни душ. Есть сайт rblx. land.

Yana_0v0 И ещë приложение free roblox loto

UwU_Bad_Girl можно ещё попросить у кого нибудь, но не факт что дадут:( мне вот дали за Р потион, и задонатили 150Р

9xSTUPIDx6 аафафафафафафафаф





nikkraynov Эмммм

nikkraynov Ну как бы ты на этом сайте копишь 3 лвл и сколько то камней душ и получаешь робухи

nikkraynov И все готово

nikkraynov Ни чего сложного

nikkraynov Все очень просто

Olgito проще их просто купить

sanydark Лучше всего конечно задонатить, так будет быстрее, но не все могут себе позволить это. Тут на этой платформе можно получить бесплатные робуксы, просто копить камни душ. Есть сайт rblx. land.