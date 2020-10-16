Описание заданий у них кривое, в задании получи 150 орлов и 20 побед, за выполнение обучающих миссий дали 200 орлов, кидаю скрин, отклоняют, пишут надо использовать. Кто человеческим языком объяснит что надо сделать?
Вообще не понимаю, даже задонатил 54 рубля на эти орлы, но все-равно не принимают
вот можно спросить а во втором задании что нужно делать ?
во втором задании все просто, 20 побед надо и все
Так нормально и не ответили,что надо делать в 3 задании?
Нужно напиасть в мисти в сапрот, они зачтут
а как? Там конченные вопросы
был для меня было сложно а для тебя КПК
Пишет:Задание в игре War Thunder было отклонено. Тебе необходимо получить награду использовать ее в игре.
Вопрос: где взять эту награду? НЕ МОГУ
Почему отклоняют задание 3? Сказано иметь 150 Орлов и 20 побед. У меня 240 Орлов и 20 побед. Что за кидалы на этом сайте? Если их надо пулучить за реальные, то смысл в этом сайте?