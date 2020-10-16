3 задание

valerya_garkovskaya Описание заданий у них кривое, в задании получи 150 орлов и 20 побед, за выполнение обучающих миссий дали 200 орлов, кидаю скрин, отклоняют, пишут надо использовать. Кто человеческим языком объяснит что надо сделать?

popkaqqq Вообще не понимаю, даже задонатил 54 рубля на эти орлы, но все-равно не принимают

AikaSalih вот можно спросить а во втором задании что нужно делать ?





valerya_garkovskaya во втором задании все просто, 20 побед надо и все

Atakon просто

Bozenit123 Все задания легкие)

l1pton_p1ll Так нормально и не ответили,что надо делать в 3 задании?





madname Нужно напиасть в мисти в сапрот, они зачтут





madname и не трать их

l1pton_p1ll а как? Там конченные вопросы





l1pton_p1ll Можно поподробнее?





n0nwme был для меня было сложно а для тебя КПК

hargor2006 Пишет:Задание в игре War Thunder было отклонено. Тебе необходимо получить награду использовать ее в игре.

Вопрос: где взять эту награду? НЕ МОГУ



