Rain

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3 задание

valerya_garkovskaya avatar

valerya_garkovskaya

October 16, 2020 at 05:25 PM

Описание заданий у них кривое, в задании получи 150 орлов и 20 побед, за выполнение обучающих миссий дали 200 орлов, кидаю скрин, отклоняют, пишут надо использовать. Кто человеческим языком объяснит что надо сделать?
popkaqqq avatar

popkaqqq

October 16, 2020 at 10:00 PM

Вообще не понимаю, даже задонатил 54 рубля на эти орлы, но все-равно не принимают
AikaSalih avatar

AikaSalih

October 17, 2020 at 02:59 PM

вот можно спросить а во втором задании что нужно делать ?

valerya_garkovskaya avatar

valerya_garkovskaya

October 17, 2020 at 11:54 PM

во втором задании все просто, 20 побед надо и все
Atakon avatar

Atakon

October 18, 2020 at 12:59 AM

просто
Bozenit123 avatar

Bozenit123

October 26, 2020 at 01:06 PM

Все задания легкие)
l1pton_p1ll avatar

l1pton_p1ll

October 26, 2020 at 10:47 PM

Так нормально и не ответили,что надо делать в 3 задании?

madname avatar

madname

October 27, 2020 at 12:20 PM

Нужно напиасть в мисти в сапрот, они зачтут

madname avatar

madname

October 27, 2020 at 12:20 PM

и не трать их
l1pton_p1ll avatar

l1pton_p1ll

October 27, 2020 at 05:08 PM

а как? Там конченные вопросы

l1pton_p1ll avatar

l1pton_p1ll

October 27, 2020 at 05:09 PM

Можно поподробнее?

n0nwme avatar

n0nwme

October 28, 2020 at 04:04 PM

был для меня было сложно а для тебя КПК
hargor2006 avatar

hargor2006

November 17, 2020 at 09:03 PM

Пишет:Задание в игре War Thunder было отклонено. Тебе необходимо получить награду использовать ее в игре.
Вопрос: где взять эту награду? НЕ МОГУ

dango75 avatar

dango75

November 20, 2020 at 10:19 AM

Почему отклоняют задание 3? Сказано иметь 150 Орлов и 20 побед. У меня 240 Орлов и 20 побед. Что за кидалы на этом сайте? Если их надо пулучить за реальные, то смысл в этом сайте?
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3 задание - War Thunder Forum on Gamehag