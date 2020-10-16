Как вам эта игра? Стоит поиграть?

IraKorArmy Посоветуете))

FIRS1K ну если честно то да, но на долго не затянет это точно

GigantAgria мавфпапавыпывапывапывпывапывапывап

GigantAgria ваппрапврыврапвапрвапрапапапврапрвапвапппав

GigantAgria мсчячсмячсмячсмячсмячсмячсмя

Zenya50536373663 ясчмячсмчсмясчмячсмячсмячсмячс

Maksimhh новой+авоовоуоуоаооаовлвовивививиивововивиивовововтвтвттвтвовтвтовововооыояоыорырярыоыоыооыоыо

Zenya50536373663 ясчмячсмячсмчсмсмчясмсчмячсячсмячсмячсмячсмчсмчсясм

Zenya50536373663 мчсмячсмячсмячсмячсмчсмячсмячсмячсмячсм!!!куюлаоп345р87534ргиуыкавгнщшпуекпакргаргткагшуцкгш

Zenya50536373663 крута крута!!



HakKONi Игра не плохая, и да, стоит!

vadim2396k Игра очень классная. Что могу сказать из минусов? Игра плохо оптимизирована, поэтому у меня она немного фризит и просидает fps. Несмотря на минусы, поиграть в нее конечно стоит!

Polya_Nice Хорошая игра

vortex39 думаю да





Eva_Delakova нууу незнаю. Чисто на любителя, мне например не очень нравится.

morgenshtern27 vovq voqflgg,g,,g g