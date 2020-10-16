Rain

Gem0

unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Coffin emote (inline chat version) Coffin emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Very Cat emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Kekwait emote (inline chat version) Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
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SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
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Как вам эта игра? Стоит поиграть?

IraKorArmy avatar

IraKorArmy

October 16, 2020 at 10:58 AM

Посоветуете))
FIRS1K avatar

FIRS1K

November 19, 2020 at 03:48 AM

ну если честно то да, но на долго не затянет это точно
GigantAgria avatar

GigantAgria

December 4, 2020 at 11:46 PM

мавфпапавыпывапывапывпывапывапывап
GigantAgria avatar

GigantAgria

December 4, 2020 at 11:56 PM

ваппрапврыврапвапрвапрапапапврапрвапвапппав
GigantAgria avatar

GigantAgria

December 5, 2020 at 12:00 AM

мсчячсмячсмячсмячсмячсмячсмя
Zenya50536373663 avatar

Zenya50536373663

December 5, 2020 at 12:39 AM

ясчмячсмчсмясчмячсмячсмячсмячс
Maksimhh avatar

Maksimhh

December 5, 2020 at 12:39 AM

новой+авоовоуоуоаооаовлвовивививиивововивиивовововтвтвттвтвовтвтовововооыояоыорырярыоыоыооыоыо
Zenya50536373663 avatar

Zenya50536373663

December 5, 2020 at 12:39 AM

ясчмячсмячсмчсмсмчясмсчмячсячсмячсмячсмячсмчсмчсясм
Zenya50536373663 avatar

Zenya50536373663

December 5, 2020 at 12:39 AM

мчсмячсмячсмячсмячсмчсмячсмячсмячсмячсм!!!куюлаоп345р87534ргиуыкавгнщшпуекпакргаргткагшуцкгш
Zenya50536373663 avatar

Zenya50536373663

December 5, 2020 at 12:40 AM

крута крута!!
HakKONi avatar

HakKONi

December 5, 2020 at 06:07 PM

Игра не плохая, и да, стоит!
vadim2396k avatar

vadim2396k

December 6, 2020 at 03:51 AM

Игра очень классная. Что могу сказать из минусов? Игра плохо оптимизирована, поэтому у меня она немного фризит и просидает fps. Несмотря на минусы, поиграть в нее конечно стоит!
Polya_Nice avatar

Polya_Nice

December 6, 2020 at 04:38 AM

Хорошая игра
vortex39 avatar

vortex39

December 7, 2020 at 01:11 AM

думаю да

Eva_Delakova avatar

Eva_Delakova

December 8, 2020 at 09:29 PM

нууу незнаю. Чисто на любителя, мне например не очень нравится.
morgenshtern27 avatar

morgenshtern27

December 31, 2020 at 12:06 PM

vovq voqflgg,g,,g g
thevladosmixitos avatar

thevladosmixitos

January 4, 2021 at 07:07 PM

Да, вот только зависит какая версия
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