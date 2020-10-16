Как вам эта игра? Стоит поиграть?

ну если честно то да, но на долго не затянет это точно
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Игра не плохая, и да, стоит!
Игра очень классная. Что могу сказать из минусов? Игра плохо оптимизирована, поэтому у меня она немного фризит и просидает fps. Несмотря на минусы, поиграть в нее конечно стоит!
нууу незнаю. Чисто на любителя, мне например не очень нравится.
Да, вот только зависит какая версия