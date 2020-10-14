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Какое третье задание?

roman_most avatar

roman_most

October 14, 2020 at 07:00 PM

Второе сделал, 6 уровень. Подскажите третье, а то трое суток ждать. Прокачал бы пока
Insolensy avatar

Insolensy

October 15, 2020 at 10:23 PM

Там один фиг изи качать. Просто качаешь здания в царстве,и выполняешь задания. За задания,к слову не так уж и мало дают
Insolensy avatar

Insolensy

October 15, 2020 at 10:23 PM

Самому ждать еще 19 часов
bob17 avatar

bob17

October 16, 2020 at 02:56 AM

10й уровень замка.
bob17 avatar

bob17

October 16, 2020 at 02:57 AM

Нужны 9го уровня
Кузница
Легионат
Академия
Insolensy avatar

Insolensy

October 16, 2020 at 06:11 PM

Если еще надо то там 10 лвл вкачать надо
roman_most avatar

roman_most

October 16, 2020 at 10:13 PM

Спасиб, а то еще сутки ждать
f1fedos avatar

f1fedos

October 18, 2020 at 11:35 AM

Там один фиг изи качать. Просто качаешь здания в царстве,и выполняешь задания. За задания,к слову не так уж и мало дают
b1rk1n avatar

b1rk1n

October 18, 2020 at 11:51 PM

а подскажите куда хранятся скрины от этой игры?
makstiran202020 avatar

makstiran202020

October 19, 2020 at 08:38 PM

Парни какие задания
пж скажите

dimas30 avatar

dimas30

October 20, 2020 at 11:38 PM

Спасибо за ответ
madname avatar

madname

October 28, 2020 at 12:03 PM

за сколько по времении 10 лвл вкачать можно?
roman_most avatar

roman_most

October 28, 2020 at 03:33 PM

2-3 дня без проблем. Главное золото не трать, понадобится на чертежи для постройки 10 уровня. Тысяч 5 чтоль надо
folzo900 avatar

folzo900

November 24, 2020 at 08:01 PM

2-3 дня без проблем. Главное золото не трать, понадобится на чертежи для постройки 10 уровня.

Владимир_Кондратцев avatar

Владимир_Кондратцев

December 2, 2020 at 11:22 PM

ыхвждв
_sun_ avatar

_sun_

December 24, 2020 at 01:18 PM

потеть над 3 заданием наверное даже не буду.

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