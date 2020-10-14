Какое третье задание?

Второе сделал, 6 уровень. Подскажите третье, а то трое суток ждать. Прокачал бы пока
Там один фиг изи качать. Просто качаешь здания в царстве,и выполняешь задания. За задания,к слову не так уж и мало дают
Самому ждать еще 19 часов
Нужны 9го уровня
Кузница
Легионат
Академия
Если еще надо то там 10 лвл вкачать надо
Спасиб, а то еще сутки ждать
Там один фиг изи качать. Просто качаешь здания в царстве,и выполняешь задания. За задания,к слову не так уж и мало дают
а подскажите куда хранятся скрины от этой игры?
Парни какие задания
пж скажите
за сколько по времении 10 лвл вкачать можно?
2-3 дня без проблем. Главное золото не трать, понадобится на чертежи для постройки 10 уровня. Тысяч 5 чтоль надо
2-3 дня без проблем. Главное золото не трать, понадобится на чертежи для постройки 10 уровня.
потеть над 3 заданием наверное даже не буду.