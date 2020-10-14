Какое третье задание?

roman_most Второе сделал, 6 уровень. Подскажите третье, а то трое суток ждать. Прокачал бы пока

Insolensy Там один фиг изи качать. Просто качаешь здания в царстве,и выполняешь задания. За задания,к слову не так уж и мало дают

Insolensy Самому ждать еще 19 часов

bob17 10й уровень замка.



bob17 Нужны 9го уровня

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Insolensy Если еще надо то там 10 лвл вкачать надо

roman_most Спасиб, а то еще сутки ждать



f1fedos Там один фиг изи качать. Просто качаешь здания в царстве,и выполняешь задания. За задания,к слову не так уж и мало дают

b1rk1n а подскажите куда хранятся скрины от этой игры?

makstiran202020 Парни какие задания

пж скажите





dimas30 Спасибо за ответ

madname за сколько по времении 10 лвл вкачать можно?

roman_most 2-3 дня без проблем. Главное золото не трать, понадобится на чертежи для постройки 10 уровня. Тысяч 5 чтоль надо



folzo900 2-3 дня без проблем. Главное золото не трать, понадобится на чертежи для постройки 10 уровня.





Владимир_Кондратцев ыхвждв