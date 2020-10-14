Какие симулятары вы любите ?!

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Адопт ми не симулятор... Но ван лав❤❤:rolling_eyes:
адоп ми и тавор оф хел пиги и симулятор нидзьдя и скорости роблоус топ класс !!!!!
Мне нравится Адопт ми,вёрк пицца,мип сити,пеппа.
Не умею проходить таувер и коридор оф хелл
Стимулятор доставки пицци •_•
Какая пицца Нинзя кликер симулятор
я люблю bubble gum simulator и bee swarm simulator.
токийский гуль и апдот ми
ламбер тайкон 2 самая лучшая игра в роблокс5
Много симуляторов есть, все они интересные
я люблю Pet battle Simulator для меня крутой симулятор)