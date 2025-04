League of legends es un buen juego o no?

Tarara2322 Hola yo les vengo a decir mi opinión sobre este juego yo creo que si es un buen juego porque tiene muchísimos campeones (más de 100) y tienes de todo lo que pienses hay un campeón de eso también tiene una buena jugabilidad y los gráficos no están nada mal, aunque no son como los anuncios, pero son buenos y tiene mucho lore por detrás muchísimo para leer es demasiado enserio y si, aunque es un buen juego también tiene sus contras como - Una comunidad asquerosa demasiada toxica y gente que te va a decir de todo - Es demasiado adictivo y por la comunidad te puedes enojar y pasar un mal rato Y muchas cosas más pero el caso ¿League of legends es buen juego o no? Si, si es un buen juego y vale la pena jugarlo

Tarara2322 Espero que les guste :3

Tarara2322 Espero que opinen ustedes tambien y me hagan saber que les parece a ustedesw

andrea470 es muy entretenido, en los eventos hay muchas facilidades de conseguir skins y otras cosas gratis, aunque despuen de un tienpo dan ganas de meterle dinero, el problema de LOL es la comunidad toxica

andrea470 tambien tiene unos errores de ves en cuando que dan risa, mientras no te pase a ti XD

nutryx0130 si lo es y es muy bueno





Jose1390 De cierto modo si es un buen juego

holapapa si e su juego medio medio ya que estan su comunidad toxica sus graficos no son muy buenos para mi pero su jugabilidad es muy buena al igual que todos sus personajes cada uno con su especialidad es muy buena

brianandres Depende de la comunidad

juangemer2 a mi me parece basura sinceramente XD pero hay gente que les parece genial y eso esta bien pruebalo haber si te gusta

ANGel427 POS yo digo que es de los juegos más competitivos que existen

kiarhbb yo realmente no juego hace demasiado tiempo y solo jugue un pequeño lapso de tiempo por un amigo pero me interasaria poder saber un poco mas xd sobre todas las cosas, me fijare si encuentro alguna publicacion sobre este juego





Gerdelta no, no lo es

Adri2313 si, muy buen juego

juan_sebastian_slv no podria decir que sea un buen juego porque lo llevo jugando mucho tiempo y aun hay errores de muchos años que no han arreglado, tambien con tantos nerfeos a los campeones los dejan inutiles

JDProgramador Pues es buen juego tiene buena jugabilidad es estretenido