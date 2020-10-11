Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.
а ты на телефоне выполнял?
хз что тут сказать?! ????
пе реведите плис дамни душь нужно срочно
Та же проблема : задание выполнено (есть 13 уровень замка, 13 уровень лорда). Как подтвердить выполнение?
Непонравилось
непонравилось
непонравилось
проблема (нехачу)пикачу-пикабу
Задание уже нельзя выбрать со своего аккаунта, а камней нету. Я так понял администрация не против такого кидалово тут
я кроче в стиме скин хочу купить
эйя рад что смогу его купить
Я выполнил задание и сразу получил награду
Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.
Круто мне игра очень нравица!!
Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag