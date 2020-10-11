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Back to Guns of Glory

Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.

status2018 avatar

status2018

October 11, 2020 at 09:24 PM

Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.
ThEMeTeOr avatar

ThEMeTeOr

October 16, 2020 at 01:47 PM

а ты на телефоне выполнял?

xX_SOSISON_Xx avatar

xX_SOSISON_Xx

October 26, 2020 at 05:07 PM

хз что тут сказать?! ????
Barita avatar

Barita

October 31, 2020 at 08:22 PM

пе реведите плис дамни душь нужно срочно
Ob1to_ avatar

Ob1to_

November 27, 2020 at 07:38 PM

ХЗ побробуй еще раз))
sla5975 avatar

sla5975

December 27, 2020 at 03:07 PM

Та же проблема : задание выполнено (есть 13 уровень замка, 13 уровень лорда). Как подтвердить выполнение?
puskostroi avatar

puskostroi

February 8, 2021 at 11:05 AM

Непонравилось
непонравилось
непонравилось

4gamesmail2020 avatar

4gamesmail2020

February 8, 2021 at 10:23 PM

проблема (нехачу)пикачу-пикабу

kycapuk avatar

kycapuk

February 28, 2021 at 06:28 PM

Задание уже нельзя выбрать со своего аккаунта, а камней нету. Я так понял администрация не против такого кидалово тут
_27327 avatar

_27327

September 13, 2021 at 10:05 PM

всем привет
_27327 avatar

_27327

September 13, 2021 at 10:06 PM

как дела
_27327 avatar

_27327

September 13, 2021 at 10:06 PM

кто в сети
_27327 avatar

_27327

September 13, 2021 at 10:06 PM

ну ладно
_27327 avatar

_27327

September 13, 2021 at 10:06 PM

я кроче в стиме скин хочу купить
_27327 avatar

_27327

September 13, 2021 at 10:06 PM

круто да
_27327 avatar

_27327

September 13, 2021 at 10:07 PM

эйя рад что смогу его купить
konan4 avatar

konan4

September 17, 2021 at 09:02 PM

так себе
Yevgen38 avatar

Yevgen38

September 28, 2021 at 01:09 AM

Я выполнил задание и сразу получил награду
kayzzz_kayzzz avatar

kayzzz_kayzzz

November 6, 2021 at 01:55 AM

Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.

CAXAP_990 avatar

CAXAP_990

November 10, 2021 at 08:33 PM

Круто мне игра очень нравица!!
play215818 avatar

play215818

November 12, 2021 at 01:51 PM

Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag
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Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag. - Guns of Glory Forum on Gamehag