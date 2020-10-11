Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.

status2018 Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.

ThEMeTeOr а ты на телефоне выполнял?





xX_SOSISON_Xx хз что тут сказать?! ????

Barita пе реведите плис дамни душь нужно срочно

Ob1to_ ХЗ побробуй еще раз))

sla5975 Та же проблема : задание выполнено (есть 13 уровень замка, 13 уровень лорда). Как подтвердить выполнение?



puskostroi Непонравилось

непонравилось

непонравилось





4gamesmail2020 проблема (нехачу)пикачу-пикабу





kycapuk Задание уже нельзя выбрать со своего аккаунта, а камней нету. Я так понял администрация не против такого кидалово тут

_27327 всем привет

_27327 как дела

_27327 кто в сети

_27327 ну ладно

_27327 я кроче в стиме скин хочу купить

_27327 круто да

_27327 эйя рад что смогу его купить

konan4 так себе

Yevgen38 Я выполнил задание и сразу получил награду

kayzzz_kayzzz Я выполнил задание в Guns of Glory сделать 13 уровень замка. Я хочу получить свой приз за завершение етого задания. Если я что-то делаю не так, прошу со мной связаться через сайт gamehag.





CAXAP_990 Круто мне игра очень нравица!!