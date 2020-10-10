Rain

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Как вы относитесь к паркуру в Roblox?

ShadowSoul1 avatar

ShadowSoul1

October 10, 2020 at 02:28 PM

интересно
DenX5 avatar

DenX5

October 10, 2020 at 02:59 PM

Ну не сказал бы, что мне интересно проходить паркур в роблокс потому, что он очень простой для меня.
ShadowSoul1 avatar

ShadowSoul1

October 10, 2020 at 03:00 PM

попробуй JTOH
SunriseBite avatar

SunriseBite

October 10, 2020 at 03:04 PM

К простому паркуру я отношусь нормально так как могу вызвать зависть у нубов, к сложному паркуру я отношусь отлично так как он мне помогает прокачивать скилл и использвать его в обычных играх не связанных с паркуром. Мои любимые виды паркура: валлхоп, валлран ( да валлран есть даже в роблокс), перепрыгивание через стену, леснечный паркур (он довольно сложный), быстрый паркур (это когда детали изчезают когда ты на них прыгаешь).
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Как вы относитесь к паркуру в Roblox? - Roblox Forum on Gamehag