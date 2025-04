han estafado en roblox??

Yo no para que si no sirve de nada hay gente que estafa en adopme y para que tener tantas mascotas de que te sirven solo para ir molestando a la gente de que tienes una mascota que ellos no nmms

LaGataMala001

si es cierto sobretodo en adopme a mi me estafaron con mis pet, me dijo que el ponia los a pet a volar o montar y les di mis pet y me dijo que si queria mis pet de buelta tenia que comprarle muchas limonadas pero se las termine comprando a su hermana ya que atraveso su puesto de limonada me himagino que lo hiso a proposito para no debolverme mis pet le insisti que me regresara mis pet porque era los unicos que tenia y no me los debolvio y se salio del juego al instante a si que termine reporte a su hermana ya que pense que era un complot que tenian los dos para estafar a las personas de adopme