Rain

Gem8

unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
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SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
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unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
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Роблокс оценку

Timur_Robux avatar

Timur_Robux

October 8, 2020 at 08:16 PM

10/10 а вы как думаете
Likastyr12 avatar

Likastyr12

October 8, 2020 at 09:51 PM

роблокс топ роблоксс класс 20/300 !!!
Yana_0v0 avatar

Yana_0v0

October 8, 2020 at 10:02 PM

8/10 Нельзя в самой платформе заработать робуксы и некоторые игры лагают
BRUHEW avatar

BRUHEW

October 8, 2020 at 10:30 PM

але заработать робуксы на самой платформе? это ты мечтаешь а на чем разрабы зарабатывать будут?
Zeka3313 avatar

Zeka3313

October 8, 2020 at 11:24 PM

10000000/10000000
GamehagDozzi avatar

GamehagDozzi

October 10, 2020 at 12:14 PM

десять из десяти
ShadowFrostPK avatar

ShadowFrostPK

October 10, 2020 at 12:23 PM

10/10 я вроблоксе сижу каждый день)

SunriseBite avatar

SunriseBite

October 10, 2020 at 03:14 PM

Роблокс не игра а движок для игр так что оценивать это как-то тупо. Ну по админам я ставлю 1/10. Не умеют делать свою работу, (особенно тот админ который страдал кое чем в 2016-м)
Ersan9567 avatar

Ersan9567

October 10, 2020 at 04:54 PM

10/10

eldarfghj avatar

eldarfghj

October 10, 2020 at 06:02 PM

101000 бро
volk666 avatar

volk666

October 11, 2020 at 03:49 PM

думаю 9/10
jog123 avatar

jog123

October 11, 2020 at 03:51 PM

100/10

dbfnhcbs16367374 avatar

dbfnhcbs16367374

October 11, 2020 at 05:41 PM

ДЕСЯТЬ из десети
ryan_yt1 avatar

ryan_yt1

October 11, 2020 at 06:00 PM

Подроботанные сервера очень крутые

Likastyr12 avatar

Likastyr12

October 11, 2020 at 06:05 PM

200/10 ацэнка што роблокс топ !!
Maria_Kisa25 avatar

Maria_Kisa25

October 11, 2020 at 07:07 PM

У меня нет оценки, просто скажу, роблокс ТОП
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