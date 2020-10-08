Роблокс оценку

Timur_Robux 10/10 а вы как думаете

Likastyr12 роблокс топ роблоксс класс 20/300 !!!

Yana_0v0 8/10 Нельзя в самой платформе заработать робуксы и некоторые игры лагают

BRUHEW але заработать робуксы на самой платформе? это ты мечтаешь а на чем разрабы зарабатывать будут?

Zeka3313 10000000/10000000

GamehagDozzi десять из десяти

ShadowFrostPK 10/10 я вроблоксе сижу каждый день)





SunriseBite Роблокс не игра а движок для игр так что оценивать это как-то тупо. Ну по админам я ставлю 1/10. Не умеют делать свою работу, (особенно тот админ который страдал кое чем в 2016-м)

Ersan9567 10/10





eldarfghj 101000 бро

volk666 думаю 9/10

jog123 100/10





dbfnhcbs16367374 ДЕСЯТЬ из десети

ryan_yt1 Подроботанные сервера очень крутые





Likastyr12 200/10 ацэнка што роблокс топ !!