Роблокс оценку

роблокс топ роблоксс класс 20/300 !!!
8/10
Нельзя в самой платформе заработать робуксы и некоторые игры лагают
але заработать робуксы на самой платформе? это ты мечтаешь а на чем разрабы зарабатывать будут?
10/10 я вроблоксе сижу каждый день)
Роблокс не игра а движок для игр так что оценивать это как-то тупо. Ну по админам я ставлю 1/10. Не умеют делать свою работу, (особенно тот админ который страдал кое чем в 2016-м)
Подроботанные сервера очень крутые
200/10 ацэнка што роблокс топ !!
У меня нет оценки, просто скажу, роблокс ТОП