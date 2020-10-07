Rain

Gem8

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Как вы считаете.. куда лучше тратить Robux. На внешность, или на дополнения к играм

IraKorArmy avatar

IraKorArmy

October 7, 2020 at 06:43 PM

Я не знаю
Oleguk228 avatar

Oleguk228

October 7, 2020 at 09:33 PM

Я бы на модные вещи
Ftwscfh avatar

Ftwscfh

October 7, 2020 at 10:13 PM

лучше копить их
WooLpy3 avatar

WooLpy3

October 7, 2020 at 10:37 PM

Вщоккшр6п5п
WooLpy3 avatar

WooLpy3

October 7, 2020 at 10:37 PM

Ргнщзш0гп
Likastyr12 avatar

Likastyr12

October 8, 2020 at 12:06 AM

на скин и гем пасы и их крпить !!!
gamehagowerqq avatar

gamehagowerqq

October 8, 2020 at 09:32 AM

на скин
nikoresh avatar

nikoresh

October 8, 2020 at 10:22 AM

я бы копил
GamehagDozzi avatar

GamehagDozzi

October 10, 2020 at 12:13 PM

на вещи ))
svetiksemisvetik55 avatar

svetiksemisvetik55

October 10, 2020 at 01:07 PM

конечно же на скин ведь по нему видно нуб ли т
DenX5 avatar

DenX5

October 10, 2020 at 03:00 PM

Ну смотря, что ты больше хочешь. Я бы потратил на допы к играм, а на скины мне как бы пофиг.
SunriseBite avatar

SunriseBite

October 10, 2020 at 03:25 PM

На скин не надо, я с некоторыми тут не согласен, если ты без робаксов то ты не нуб а просто человек как и все другие. А так лучше на геймпассы.
dima_m_matiha_dima avatar

dima_m_matiha_dima

October 11, 2020 at 01:04 AM

я бы потратил на вещи
dima_m_matiha_dima avatar

dima_m_matiha_dima

October 11, 2020 at 01:04 AM

что я и зделал

dima_m_matiha_dima avatar

dima_m_matiha_dima

October 11, 2020 at 01:04 AM

хах лол XD
BRUHEW avatar

BRUHEW

October 11, 2020 at 01:38 AM

я на то ито ибо мне не хочеться смотреться макакой и играть как тупой шкила
abroskinmisha avatar

abroskinmisha

October 11, 2020 at 12:16 PM

Купить не дорогую одежду (КРУТУЮ) а остальное на предметы гейм пассы и тд.
dbfnhcbs16367374 avatar

dbfnhcbs16367374

October 11, 2020 at 12:21 PM

Да щитаю так можно
Telepyzik avatar

Telepyzik

October 18, 2020 at 12:30 PM

Купить крутую, но не дорогую одежду, и копить на гемпассы
Olgito avatar

Olgito

October 18, 2020 at 12:40 PM

сначала купить себе классную одежду, волосы, а если ты богач-ещё и в игры донатить
Senku_x1 avatar

Senku_x1

October 18, 2020 at 05:31 PM

лучше одежду купи, а что останется на геймпассы
svetiksemisvetik55 avatar

svetiksemisvetik55

October 18, 2020 at 05:54 PM

Одежку
Vika21323131 avatar

Vika21323131

October 18, 2020 at 06:06 PM

на одежду конечно же
Matvey13273 avatar

Matvey13273

October 18, 2020 at 06:39 PM

копить
TeslaAndBois07 avatar

TeslaAndBois07

October 18, 2020 at 08:44 PM

Зависит что дает геймпасс и за сколько он
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Как вы считаете.. куда лучше тратить Robux. На внешность, или на дополнения к играм - Roblox Forum on Gamehag