Как вы считаете.. куда лучше тратить Robux. На внешность, или на дополнения к играм

на скин и гем пасы и их крпить !!!
конечно же на скин ведь по нему видно нуб ли т
Ну смотря, что ты больше хочешь. Я бы потратил на допы к играм, а на скины мне как бы пофиг.
На скин не надо, я с некоторыми тут не согласен, если ты без робаксов то ты не нуб а просто человек как и все другие. А так лучше на геймпассы.
я на то ито ибо мне не хочеться смотреться макакой и играть как тупой шкила
Купить не дорогую одежду (КРУТУЮ) а остальное на предметы гейм пассы и тд.
Купить крутую, но не дорогую одежду, и копить на гемпассы
сначала купить себе классную одежду, волосы, а если ты богач-ещё и в игры донатить
лучше одежду купи, а что останется на геймпассы
Зависит что дает геймпасс и за сколько он