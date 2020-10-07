Как вы считаете.. куда лучше тратить Robux. На внешность, или на дополнения к играм

IraKorArmy Я не знаю

Oleguk228 Я бы на модные вещи

Ftwscfh лучше копить их

WooLpy3 Вщоккшр6п5п

WooLpy3 Ргнщзш0гп

Likastyr12 на скин и гем пасы и их крпить !!!

gamehagowerqq на скин

nikoresh я бы копил

GamehagDozzi на вещи ))

svetiksemisvetik55 конечно же на скин ведь по нему видно нуб ли т

DenX5 Ну смотря, что ты больше хочешь. Я бы потратил на допы к играм, а на скины мне как бы пофиг.

SunriseBite На скин не надо, я с некоторыми тут не согласен, если ты без робаксов то ты не нуб а просто человек как и все другие. А так лучше на геймпассы.

dima_m_matiha_dima я бы потратил на вещи

dima_m_matiha_dima что я и зделал





dima_m_matiha_dima хах лол XD

BRUHEW я на то ито ибо мне не хочеться смотреться макакой и играть как тупой шкила

abroskinmisha Купить не дорогую одежду (КРУТУЮ) а остальное на предметы гейм пассы и тд.

dbfnhcbs16367374 Да щитаю так можно

Telepyzik Купить крутую, но не дорогую одежду, и копить на гемпассы

Olgito сначала купить себе классную одежду, волосы, а если ты богач-ещё и в игры донатить

Senku_x1 лучше одежду купи, а что останется на геймпассы

svetiksemisvetik55 Одежку

Vika21323131 на одежду конечно же



Matvey13273 копить