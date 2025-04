alguien le a pagado robux esta app?

7tnana hay unas ofertas de robux y quisiera saber como funcionan y como pagan y si a alguien le han pagado.

jhonatan_machado1 ami si 9 robux.

josue_gracia Pues ya subo de nivel y me recargare 15 robux pero como se consiguen? o q se ase?

DavidPlayer04 no yo no hice eso ustedes lo icieron?

Fernandopro612 A mi todavia pero me falta 1% para subir al nivel 3 y comprarme robux

XxomarhalloweenxX no he subido de nivel para saber xd

SakutaKun A mi me falta subir a nivel 3 para reclamarle 5 :)

Loko23331 si eh recaudo y si paga

Franqato si paga es buena pero tarda un poco en la entrega del premio

Tagarmon81 si, yo hice la prueba y cobré 2 robux.

dimigro aun no pero pronto quiero ganar un pcoo

Mervin16 TODAVIA NO HE LLEGADO A NIVEL 3 PARA RETIRAR 5 ROBUX HABER QUE VERGA SI ES VERDAD O QUE MIERDA

Yairabebelin pos aun no , aun no llego al nivel tres para retirar mis robux pero cuando llege vere si es verdad k te dan los robux u-u

EYDER2705 yo no e llegado a nivel 3

NaideEsta a mi me cuesta llegar un poco a nivel 3 :'3

shellroblox333 yo no me falta yegar a nivel 3

