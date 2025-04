De que trata este juego?

ninaqeen Me gustaria saber de que trata para descargarmelo.

EstivenYT Me gustaria saber de que trata para descargarmelo.





elsrpacman2 lo quer descragargar pero no me dejan :c

RedSharks nunca entendi de que trataba el juego

GaaraKun23 No entiendo de que trata el juego, quiero cumplir las misiones que hay pero no se me hace interesante el juego.

PanxovillaaxD Tengo la misma consulta que ustedes, me han dicho que es bueno, y que me lo baje. Pero no tengo del todo claro de que va

bruno212 tenes que crear tu aldea y pelear con otros jugadores, es muy entetenido lo recominedo mucho jajaja

Miku_Hatsune96 Crear tu aldea, ejercito, farmear materiales para ir mejorando/investigando edificios. Tenes que hacer misiones para ir avanzando en la "historia". También podes pelear contra otros jugadores

stialexjakson yo tampoco la historia a pesar que jugue mucho esto pero cuando lo volvi a descargar para traer recuerdos y ver la historia solo e acuerdo de una intro y nada mas lo unico que puedes hacer es volverte mejor que otros jugadores subiendo de nivel entrenando un chin## de tropas para que se mueran todas en una batalla por alguien mas pro, nunca se puede estar tranquilo ya que cuando tienes muchos recursos te madrean en unos minutos siempre me quitaban todo ojala hubiera fortaleza de tiempo ilimiado para guardar tropas ya que siempre mueren y conseguir cuesta todos los recursos robados (sin tropas no se puede invadir ni un castillo lvl 9) me deshice de ese juego y ahora no tengo preocupaciones :v

andresitogg facil es como un clash of clans pero con otra tematica

Theoscla Es un clash of clans mas aburrido, no te deja crear tu propia aldea (no podes poner donde queres cada cosa), la publicidad es engañosa y despues de un tiempo se hace aburrido. Mi opinion.

karoljsl2 es muy bueno

JDProgramador pues de crear tu aldea tus personajes conforme vas evolucioando vas avanzando.

rexis123 mejoras tus cosas, subes de lvl a tus campeones i conquistas territorio