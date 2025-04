S4mF1sher

Tarefas Não Aceites em Vários Jogos como o Crossout; Lineage e War Thunder. Já mandei varias prints e sei que a print tem que ser tirada naquela parte do jogo, tem o nome da conta o objectivo da tarefa e em ecrã inteiro tudo certinho. O registo foi feito através de clicar em jogar grátis na pagina de cada jogo do gamehag. Não explicam o que esta mal no email nem na pagina do gamehag do jogo muito má assistencia deste site. Preferia elogiar o site nessa parte do que estar a dizer este ponto negativo mas se não mudarem isso vai continuar mal e de mal se não passarem a explicar o que esteve mal ou mudar de sistema das tarefas só pode ir para pior. Mostrem que se importam com os jogadores e utilizadores deste site e não deixem passar o tanto de reclamações no que diz respeito ao completar as tarefas. Eu acho que a Misty precisa de mais uma amigas bruxinhas para ajudar a tratar desses problemas porque apesar de ser uma bruxinha só tem dois braços. Fação alguma coisa para melhorar essa situação. Obrigado.