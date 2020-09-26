ножи кс го

Если ты умён то скажи про все ножи в КС ГО, а ещё и скины
а ещё есть нож бабочка. а мне лично охото нож градиет
я болею за путина ведь путин норм ваще абама топчик в могиле франция колесо компьютера сири и малина будет 5 алис
лаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооамитм ьм ь ьтсм от моват воаят отмчлпо тчлдомт алот паыложтмчлдотд ловяж лжомт ялдмь лжо мтлаот ждалавджмтаиламлэмвтвмэытлсмчтосмтосмотмотсмль ьтссьмтбслситожвщальмбвдлаьсмбвдлоаьсбвлаопмтьбылваотмьбвдлапмьбсювдлаьм бсчювдльам бсвдлаьпм лаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооамитм ьм ь ьтсм от моват воаят отмчлпо тчлдомт алот паыложтмчлдотд ловяж лжомт ялдмь лжо мтлаот ждалавджмтаиламлэмвтвмэытлсмчтосмтосмотмотсмль ьтссьмтбслситожвщальмбвдлаьсмбвдлоаьсбвлаопмтьбылваотмьбвдлапмьбсювдлаьм бсчювдльам бсвдлаьпм
редко получается воспользоватся ножом в этой игре,даже я бы сказал очень,может конечно есть профи ,которые часто пользуется,но я просто любитель
инструкция, покупаем операцию, проходим ее, получаем кейсы (50 шт) и продаем по 20-25 грн (50-60 руб) и покупаем фиолетовый скин из колекции ancient или хаос, и ждём до конца лета, в начале осени продаем эти скины за 2000-3000 грн, 5000-7000 руб, и покупаем режик
Ножи как ножи, тебе что надо-то?
Что тут в коментах твориться? :/