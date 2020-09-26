ножи кс го

XxBlackEgorxX Если ты умён то скажи про все ножи в КС ГО, а ещё и скины

SlAvAg228 хах это как





SlAvAg228 как каак как как увуууу

Anonymous1600280629 найс бесплатный нож





kyrlik001 нож есть нож

kyrlik001 есть охотничьи ножи





kyrlik001 а ещё есть нож бабочка. а мне лично охото нож градиет

kyrlik001 я болею за путина ведь путин норм ваще абама топчик в могиле франция колесо компьютера сири и малина будет 5 алис

kyrlik001 лаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооамитм ьм ь ьтсм от моват воаят отмчлпо тчлдомт алот паыложтмчлдотд ловяж лжомт ялдмь лжо мтлаот ждалавджмтаиламлэмвтвмэытлсмчтосмтосмотмотсмль ьтссьмтбслситожвщальмбвдлаьсмбвдлоаьсбвлаопмтьбылваотмьбвдлапмьбсювдлаьм бсчювдльам бсвдлаьпм лаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооамитм ьм ь ьтсм от моват воаят отмчлпо тчлдомт алот паыложтмчлдотд ловяж лжомт ялдмь лжо мтлаот ждалавджмтаиламлэмвтвмэытлсмчтосмтосмотмотсмль ьтссьмтбслситожвщальмбвдлаьсмбвдлоаьсбвлаопмтьбылваотмьбвдлапмьбсювдлаьм бсчювдльам бсвдлаьпм

LOLAGENT228007 Ну ножи в кс топ

Anonymous1584598156 годно

LongBeach8 ХАЧЮ НОЖ БАБКУ

Anonymous1598269672 боуи ван лав

SwiftKey123456 гавно ебаное





xXxMehaniKxXx редко получается воспользоватся ножом в этой игре,даже я бы сказал очень,может конечно есть профи ,которые часто пользуется,но я просто любитель

Andrey_aga_da инструкция, покупаем операцию, проходим ее, получаем кейсы (50 шт) и продаем по 20-25 грн (50-60 руб) и покупаем фиолетовый скин из колекции ancient или хаос, и ждём до конца лета, в начале осени продаем эти скины за 2000-3000 грн, 5000-7000 руб, и покупаем режик



NIK1978 Ножи как ножи, тебе что надо-то?

