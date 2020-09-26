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ножи кс го

XxBlackEgorxX avatar

XxBlackEgorxX

September 26, 2020 at 02:50 PM

Если ты умён то скажи про все ножи в КС ГО, а ещё и скины
SlAvAg228 avatar

SlAvAg228

September 26, 2020 at 03:07 PM

хах это как

SlAvAg228 avatar

SlAvAg228

September 26, 2020 at 03:08 PM

как каак как как увуууу
Anonymous1600280629 avatar

Anonymous1600280629

September 26, 2020 at 03:14 PM

найс бесплатный нож

kyrlik001 avatar

kyrlik001

September 26, 2020 at 03:50 PM

нож есть нож
kyrlik001 avatar

kyrlik001

September 26, 2020 at 03:51 PM

есть охотничьи ножи

kyrlik001 avatar

kyrlik001

September 26, 2020 at 03:52 PM

а ещё есть нож бабочка. а мне лично охото нож градиет
kyrlik001 avatar

kyrlik001

September 26, 2020 at 05:01 PM

я болею за путина ведь путин норм ваще абама топчик в могиле франция колесо компьютера сири и малина будет 5 алис
kyrlik001 avatar

kyrlik001

September 26, 2020 at 05:03 PM

лаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооамитм ьм ь ьтсм от моват воаят отмчлпо тчлдомт алот паыложтмчлдотд ловяж лжомт ялдмь лжо мтлаот ждалавджмтаиламлэмвтвмэытлсмчтосмтосмотмотсмль ьтссьмтбслситожвщальмбвдлаьсмбвдлоаьсбвлаопмтьбылваотмьбвдлапмьбсювдлаьм бсчювдльам бсвдлаьпм лаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооамитм ьм ь ьтсм от моват воаят отмчлпо тчлдомт алот паыложтмчлдотд ловяж лжомт ялдмь лжо мтлаот ждалавджмтаиламлэмвтвмэытлсмчтосмтосмотмотсмль ьтссьмтбслситожвщальмбвдлаьсмбвдлоаьсбвлаопмтьбылваотмьбвдлапмьбсювдлаьм бсчювдльам бсвдлаьпм
LOLAGENT228007 avatar

LOLAGENT228007

September 26, 2020 at 07:14 PM

Ну ножи в кс топ
Anonymous1584598156 avatar

Anonymous1584598156

September 26, 2020 at 09:24 PM

годно
LongBeach8 avatar

LongBeach8

September 26, 2020 at 09:51 PM

ХАЧЮ НОЖ БАБКУ
Anonymous1598269672 avatar

Anonymous1598269672

September 26, 2020 at 10:56 PM

боуи ван лав
SwiftKey123456 avatar

SwiftKey123456

September 27, 2020 at 02:49 PM

гавно ебаное

xXxMehaniKxXx avatar

xXxMehaniKxXx

September 27, 2020 at 02:50 PM

редко получается воспользоватся ножом в этой игре,даже я бы сказал очень,может конечно есть профи ,которые часто пользуется,но я просто любитель
Andrey_aga_da avatar

Andrey_aga_da

January 20, 2021 at 08:13 PM

инструкция, покупаем операцию, проходим ее, получаем кейсы (50 шт) и продаем по 20-25 грн (50-60 руб) и покупаем фиолетовый скин из колекции ancient или хаос, и ждём до конца лета, в начале осени продаем эти скины за 2000-3000 грн, 5000-7000 руб, и покупаем режик
NIK1978 avatar

NIK1978

January 22, 2021 at 01:34 PM

Ножи как ножи, тебе что надо-то?
Anonymous1608647301 avatar

Anonymous1608647301

January 22, 2021 at 03:00 PM

Что тут в коментах твориться? :/
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ножи кс го - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag