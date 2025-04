para que estas jugando rise of kingdoms?

mikecrack13gm Yo lo estoy jugando para tener gemas y comprarme robux, pero el juego es superbueno

ROBERTAAXDE yo lo juego por robux ojala esta pagina me funcione

mikecrack13gm x2





javier_zaldivar buen juego y buen foro

andrea470 yo ebtre por el dragon city, ahora juego mas al rise o kindons, es buen juego y lo de pagar para ganar no se siente tanto, me gusta :)

jhonjairo_calpa_ el mejor juego de toda la historia y buen forro me gustó





Buble4386 solo me gusta jugarlo esta muy bueno

Zabrakel lo empeze a jugar por la tarea pero a decir verdad me llega a entretener xD

estarxYT21 cual es la tarea mas facil de aser??





Elmejorillo Para conseguir gemas de brawl

orlandohernain para entretenernos y divertirnos

no_tengo_nombre para entretenernos y divertirnos¡¡

BeatRider Yo soy nivel 24 en RoK y tengo 5 millones de poder

melisa_mejia Yo lo jugué para además de entreterme ganarme unos 40 euros al llegar al nivel 17 en menos de 2 días. Me costó trabajo porque mi cel se trataba bastante seguido y me bloquearon 3 veces. Por fortuna lo logré pero me chocó el hecho de que me acusaran sin pruebas de hacer supuestamente trampa cuando en realidad era un error técnico. Ahora tengo un cel semi nuevo pero no lo he vuelto a jugar.

efil65 el juego es muy bueno

Brando_7500 Yo lo había descargado para una oferta, pero por un error desinstale la app la cual daba la oferta y logre completar y no me dieron la recompensa de la oferta a causa de eso. Pero me gustó el juego.

ElGato8909 yo para conseguir unas cuantas gemillas

daniels_guevara yo lo juego para conseguir Bitcoins :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

SEBAS97YT Pues a mi me gusto mucho aunque al principio me costo adaptarme a los controles, luego fue facil.

es un juegazo