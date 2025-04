Arloncia

Osobiście uważam że Roblox i Minecraft to no prawie to samo lecz sama wolę roblox. Minecraft przy tym nie traci jedynym minusem jaki widzę w to to że jest płatny, tak to cód miód malina ???? Jeśli chodzi o Roblox to ja jestem w nim zakochana korzystam do teraz i szczerze polecam.