Soy nuevo en el juego

sofia_la_mas_nalgona

Como verán intento hacer la tarea del juego, descargue el launcher por el link que dejo gamehag y me redirigió a la pagina del juego (cuyo nombre de la pagina era eu.4game.com)aunque tenia dudas porque alla se llamaba crossout pero de igual forma descargue el juego y cuando trate de instalarlo me arroja un error diciendo " Something is wrong" el cual significa "Algo esta mal" busque por el navegador pero no halle nada sobre esta falla. No obstante busque el nombre del juego crossout que decía en gamehag y me apareció pero en otra pagina diferente y que tiene pinta de ser la pagina original