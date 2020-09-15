что за игра?

deduvka

Давайте к примеру возьмём Terraria. Лично я считаю что игра не для всех , но игра так и так затягивает рано или поздно!! :grinning: Лично я пока не наиграл 100-о часов в игре не познал всего интереса . Ну или можно DontStarveTogether ИГРА ЖУТКО СЛОЖНАЯ но всё же она хороша. Приведу пример её хорошей стороны - максимум шесть игроков в сессии тоесть это мега кооператив . И сам сюжет . У каждого персонажа есть своя история!! Ну на этом моё высказывание закончено.:stuck_out_tongue_winking_eye: