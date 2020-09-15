ArmoredPigeon
ArmoredPigeon
Gem732
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem1,147
c00lguy007
c00lguy007
Gem85
c00lguy007
c00lguy007
Gem10
Atia
Atia
Gem40
c00lguy007
c00lguy007
Gem300
c00lguy007
c00lguy007
Gem285
Nick
Nick
Gem13
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem10
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem749
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem10
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
fnogaj
fnogaj
Gem98
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
Alexander
Alexander
Gem3
Alexander
Alexander
Gem3
WIDALBERTO VEGAS
WIDALBERTO VEGAS
Gem46
Alper Aydeniz
Alper Aydeniz
Gem231
Alexander
Alexander
Gem2
Alexander
Alexander
Gem168
Rain

Gem0

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unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
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что за игра?

marinau2u2uqnwuauw avatar

marinau2u2uqnwuauw

September 15, 2020 at 05:09 PM

что за игра?
Bozenit123 avatar

Bozenit123

October 3, 2020 at 04:12 PM

раскожите о игре)
346537 avatar

346537

November 18, 2020 at 12:02 AM

вчякарвякар
deduvka avatar

deduvka

May 8, 2021 at 09:38 PM

Давайте к примеру возьмём Terraria. Лично я считаю что игра не для всех , но игра так и так затягивает рано или поздно!! :grinning: Лично я пока не наиграл 100-о часов в игре не познал всего интереса . Ну или можно DontStarveTogether ИГРА ЖУТКО СЛОЖНАЯ но всё же она хороша. Приведу пример её хорошей стороны - максимум шесть игроков в сессии тоесть это мега кооператив . И сам сюжет . У каждого персонажа есть своя история!! Ну на этом моё высказывание закончено.:stuck_out_tongue_winking_eye:
deduvka avatar

deduvka

May 8, 2021 at 09:40 PM

Ах да не обратил внимания на саму игру .=. | Ну по моему игра полное ГОВНО:thumbsup:
wtfarmerok15 avatar

wtfarmerok15

May 8, 2021 at 11:54 PM

чно я пока не наиграл 100-о часов в игре не позн
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