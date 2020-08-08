не могу отправить скриншот

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Edoardo Ricotti
Edoardo Ricotti
Gem50
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
Rain

Gem141

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
Sign in to start chatting

35

0/160

Back to Forge of Empires forum

не могу отправить скриншот

B1doof avatar

B1doof

August 8, 2020 at 10:24 AM

пишет доступно на компьютере
666xlsl avatar

666xlsl

August 8, 2020 at 10:34 AM

пкеоенш
NoMercyQuantum avatar

NoMercyQuantum

August 15, 2020 at 09:07 AM

Вообще не принимают
LeVQ8O avatar

LeVQ8O

August 15, 2020 at 12:56 PM

еще как не принимают
vip27081 avatar

vip27081

August 15, 2020 at 03:18 PM

а мой скриншот прошол успешно но когда перезашол отняли:rage::rage::rage:!
KoJlek avatar

KoJlek

August 15, 2020 at 06:13 PM

Играл в нее хорошая игра)
ArkDinosaur avatar

ArkDinosaur

August 18, 2020 at 12:04 PM

согласен
xrxfrtvbcf avatar

xrxfrtvbcf

August 19, 2020 at 02:50 PM

ьбивскечамсиакевкеачевеима
Sofkis avatar

Sofkis

August 25, 2020 at 11:06 AM

док ок нет
sergey11233 avatar

sergey11233

August 25, 2020 at 01:32 PM

если ты пытаешся сделать это на windos 7 делать это надо через Photoshop

MrCoffeeYoutub avatar

MrCoffeeYoutub

August 27, 2020 at 04:33 PM

жаль конешно
346346 avatar

346346

August 28, 2020 at 11:43 AM

ыуейфуце
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

August 31, 2020 at 12:17 PM

Скрины только компьютере и отправляются. Игра - браузерка.
Fjdudd avatar

Fjdudd

September 5, 2020 at 12:02 AM

омтатмомостостсттатстатстатсостсттатстстстстаоапостаотсоатаолоооооооооооооооооооооронлоло3остоволо лаолстататстстатаосд8цьядлддл лвщ?жщчдлдллчлл
_CR_7___ avatar

_CR_7___

September 11, 2020 at 12:09 AM

игра очень скучная не надо береты не надо :unamused: не надо :unamused: не надо :unamused: в этом говорит и не научился читать
Aaaalldjd avatar

Aaaalldjd

September 11, 2020 at 02:58 AM

Алада
6545675 avatar

6545675

September 14, 2020 at 10:08 PM

ььтмиачвачвыяаывчакчкчмасавч
EricAndDavidAndPapa avatar

EricAndDavidAndPapa

September 21, 2020 at 09:23 AM

круто
TeKa1445 avatar

TeKa1445

October 4, 2020 at 05:27 PM

только компьютере и отправляются. Игра
master_awm_bro avatar

master_awm_bro

October 29, 2020 at 04:15 PM

Привет как дела
GHOST7002 avatar

GHOST7002

October 30, 2020 at 08:37 PM

йцукенгшщзхъэждлорпавыячсмитьб
537Anonim avatar

537Anonim

February 5, 2021 at 06:49 PM

я не знаю як відправити скріншот
goshatagan19761212 avatar

goshatagan19761212

February 6, 2021 at 04:35 PM

чего не понял
ruslansrus avatar

ruslansrus

February 6, 2021 at 07:08 PM

что? 23567
thekniazik avatar

thekniazik

July 6, 2021 at 01:44 AM

ну а шо бывае

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

не могу отправить скриншот on Forge of Empires Forum on Gamehag