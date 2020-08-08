не могу отправить скриншот

B1doof пишет доступно на компьютере

666xlsl пкеоенш

NoMercyQuantum Вообще не принимают



LeVQ8O еще как не принимают

vip27081 а мой скриншот прошол успешно но когда перезашол отняли:rage::rage::rage:!

KoJlek Играл в нее хорошая игра)

ArkDinosaur согласен

xrxfrtvbcf ьбивскечамсиакевкеачевеима

Sofkis док ок нет

sergey11233 если ты пытаешся сделать это на windos 7 делать это надо через Photoshop





MrCoffeeYoutub жаль конешно

346346 ыуейфуце

ZHESTJAGGA Скрины только компьютере и отправляются. Игра - браузерка.

Fjdudd омтатмомостостсттатстатстатсостсттатстстстстаоапостаотсоатаолоооооооооооооооооооооронлоло3остоволо лаолстататстстатаосд8цьядлддл лвщ?жщчдлдллчлл

_CR_7___ игра очень скучная не надо береты не надо :unamused: не надо :unamused: не надо :unamused: в этом говорит и не научился читать

Aaaalldjd Алада

6545675 ььтмиачвачвыяаывчакчкчмасавч

EricAndDavidAndPapa круто

TeKa1445 только компьютере и отправляются. Игра

master_awm_bro Привет как дела

GHOST7002 йцукенгшщзхъэждлорпавыячсмитьб

537Anonim я не знаю як відправити скріншот

goshatagan19761212 чего не понял

ruslansrus что? 23567