не могу отправить скриншот

пишет доступно на компьютере
а мой скриншот прошол успешно но когда перезашол отняли:rage::rage::rage:!
Играл в нее хорошая игра)
ьбивскечамсиакевкеачевеима
если ты пытаешся сделать это на windos 7 делать это надо через Photoshop
Скрины только компьютере и отправляются. Игра - браузерка.
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игра очень скучная не надо береты не надо :unamused: не надо :unamused: не надо :unamused: в этом говорит и не научился читать
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только компьютере и отправляются. Игра
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я не знаю як відправити скріншот