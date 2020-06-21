Как пройти первое задание?

SantiAsala2 Надо выиграть 5 игр в ПВП, но когда я зашел в режим ПВП мне написало то что надо получить 4 уровень чего то, незнаю чего, и что надо делать?

Sinraven_GameHagv Мб сначала в ПВЕ поиграть?(за быстрый бой уровень не получишь)

SantiAsala2 а какой именно уровень надо, уровень корабля?

O5TCzK8G не стоит игра потраченного времени

Sosku10 наверное профиля





Kanat225 я не играл но думаю игра классная

Sosku10 Да все верно надо уровень профиля подкачать до 4 и валяй

NotSuperAlone комент на коментарий





egaCase Не знаю

djhanzo2007@gmai Легко и просто

erni1453 просто выйграй 5 каток

TheHoly_Pancake Интересный вопрос, но к сожалению я ничем не могу помочь.

564363456 апопоапоо

Artemii8888 я хз

pacifist3333 дойди до 4 левела а дальше играй в пвп





Anon1656862607 эм получается задача не из легких, я так и не понял как я должен заскринить эти победы

GHEB13 я думал один не понимаю где скринить победы ! но ответа так и не нашол

nirtidow12 Нужно зайти в профиль и посмотреть свои победы.



