Как пройти первое задание?

Надо выиграть 5 игр в ПВП, но когда я зашел в режим ПВП мне написало то что надо получить 4 уровень чего то, незнаю чего,
и что надо делать?
Мб сначала в ПВЕ поиграть?(за быстрый бой уровень не получишь)
а какой именно уровень надо, уровень корабля?
не стоит игра потраченного времени
я не играл но думаю игра классная
Да все верно надо уровень профиля подкачать до 4 и валяй
Интересный вопрос, но к сожалению я ничем не могу помочь.
дойди до 4 левела а дальше играй в пвп
эм получается задача не из легких, я так и не понял как я должен заскринить эти победы
я думал один не понимаю где скринить победы ! но ответа так и не нашол
Нужно зайти в профиль и посмотреть свои победы.
сколько длится проверка ?