Как пройти первое задание?

Ява Моки
Ява Моки
Gem8
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Leszek9028
Gem137
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Bel Santos
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Vizcarra Nalah
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Ява Моки
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Edoardo Ricotti
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dem.pferd.heisst.horst
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Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
Rain

Gem764

novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
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Как пройти первое задание?

SantiAsala2 avatar

SantiAsala2

June 21, 2020 at 04:39 PM

Надо выиграть 5 игр в ПВП, но когда я зашел в режим ПВП мне написало то что надо получить 4 уровень чего то, незнаю чего, и что надо делать?
Sinraven_GameHagv avatar

Sinraven_GameHagv

June 21, 2020 at 05:42 PM

Мб сначала в ПВЕ поиграть?(за быстрый бой уровень не получишь)
SantiAsala2 avatar

SantiAsala2

June 21, 2020 at 06:06 PM

а какой именно уровень надо, уровень корабля?
O5TCzK8G avatar

O5TCzK8G

June 22, 2020 at 02:58 PM

не стоит игра потраченного времени
Sosku10 avatar

Sosku10

June 26, 2020 at 01:45 AM

наверное профиля

Kanat225 avatar

Kanat225

June 28, 2020 at 12:43 AM

я не играл но думаю игра классная
Sosku10 avatar

Sosku10

June 28, 2020 at 01:21 AM

Да все верно надо уровень профиля подкачать до 4 и валяй
NotSuperAlone avatar

NotSuperAlone

December 11, 2020 at 02:34 PM

комент на коментарий

egaCase avatar

egaCase

December 11, 2020 at 10:44 PM

Не знаю
djhanzo2007@gmai avatar

djhanzo2007@gmai

December 12, 2020 at 02:16 AM

Легко и просто
erni1453 avatar

erni1453

December 13, 2020 at 05:37 AM

просто выйграй 5 каток
TheHoly_Pancake avatar

TheHoly_Pancake

December 14, 2020 at 02:23 PM

Интересный вопрос, но к сожалению я ничем не могу помочь.
564363456 avatar

564363456

December 17, 2020 at 12:10 AM

апопоапоо
Artemii8888 avatar

Artemii8888

February 8, 2021 at 10:00 PM

я хз
pacifist3333 avatar

pacifist3333

May 26, 2022 at 09:35 PM

дойди до 4 левела а дальше играй в пвп

Anon1656862607 avatar

Anon1656862607

July 6, 2022 at 11:57 AM

эм получается задача не из легких, я так и не понял как я должен заскринить эти победы
GHEB13 avatar

GHEB13

July 22, 2023 at 01:04 PM

я думал один не понимаю где скринить победы ! но ответа так и не нашол
nirtidow12 avatar

nirtidow12

October 12, 2023 at 08:44 PM

Нужно зайти в профиль и посмотреть свои победы.

zarkel36 avatar

zarkel36

January 11, 2024 at 01:05 PM

сколько длится проверка ?

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Как пройти первое задание? on Star Conflict Forum on Gamehag