Как узнать какой у тебя уровень аккаунта в World of Warships

oleg_mongol1 Как узнать какой у тебя уровень аккаунта в World of Warships

saylew Я лично тоже думал, как выполнить эту задачу, на самом деле просто сфотографируй как у тебя в порту есть корабль 5 уровня, мне защитало выполнение.

vsip Не так неработает 5 уравень ета новыйе значки

dddddddwhriuewgrdwqr нету понятия как уровень акка

huseyin13215 всё так,токо не проверяют,у меня спец предложение +40% на премию,а не хотят проверять.АДМИНЫ сделайте чтоб 2 задание видно было когда отправишь на рассмотрение скрин.



huseyin13215 нету понятия как уровень акка





huseyin13215 Не так неработает 5 уравень ета новыйе значки



