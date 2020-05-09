сколько вы максимум донатил в роблоксе?

я 0 но и не собираюсь я хочу здесь купить 10 робуксов
Я не донатил в игру, только в конкурсах выигрывал
Я 1 раз покупала 400 робаксов
я не донатил но заработал 80 робуксов
я тут на gamehag фармлю на 200 або на 400
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я 0 но и не собираюсь я хочу здесь купить 10 робуксов
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Не донатил вообще! получал робуксы бесплатным способом с этого сайта!
я донатил 16к робуксов не с сайтов чтобы не заблокировали
донатил 0
мне помогают или игроки или этот сайт
сейчас посчитаю, так....
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