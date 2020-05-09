сколько вы максимум донатил в роблоксе?

Vlada_Gu я 0 но и не собираюсь я хочу здесь купить 10 робуксов

ROBLOXIAN_NIK я покупал 280 robux

DarkonYT1 Я не донатил вообще.

1DEMON_ROBOT1 Я не донатил в игру, только в конкурсах выигрывал

Olya085 Я 1 раз покупала 400 робаксов

Devocko я не донатил но заработал 80 робуксов

ShadowPeersi4ok 4к буду донатить!

gamehager_00 я тут на gamehag фармлю на 200 або на 400

Just_Animator 0 робуксов

Zeyron98121 Радипмалптмтчмсhxgfkgncggufyfucufucfyvjcnycmufkgumfhgmufjxfxfkcmcjvmvvbckvjvmvuf

nikita_tuzov я 0 но и не собираюсь я хочу здесь купить 10 робуксов





lilia98121 Chvdhczgcsffggghchpzkvzjklhdlhojfohflhflhcogslbzglxkgxogslhdohfohdlhxohcpjvggpu ljfljchpclfldohhcldhlxgoitdkgsbslgxlhxogxlbbclcb mclhldchhlchodohsooggoddohoxhohddyoodgdohxogifixgugxj;.&@.₽.9₽(&.₽.;&.9

tornadoku я донатил 0

Robix137b 0 робуксов

KOTEzok Не донатил вообще! получал робуксы бесплатным способом с этого сайта!

robloxdonater я донатил 16к робуксов не с сайтов чтобы не заблокировали

Jons_Youtube донатил 0 мне помогают или игроки или этот сайт