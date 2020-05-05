Как выводить робуксы из gamehag?

Kikomiz 1.Купите робуксы за души. 2.Дождитесь пока вам прейдёт уведомления о поступлении робуксов. 3.Перейдите по ссылке и вступите в группу в роблоксе. 4.Подтвердите выдачу робуксов. 5.На этом всё,после получения можно покинуть группу.

F3EVX3o5 висел на шасси летящего вертолета

Fridum1 как купить робоксы за души?

sefli нужно купить робуксы,зайти в группу по ссылке и вступить в нее (в самом роблоксе). ПОсле можно выйти из группы,когда вы уже получите робуксы

ProAlpha18549 спасибо большое за информацию

Altynbek123 Спс за ответ

Nikita_polunmasd спасибо за помощь

LoveXio нужно заработать камни душ и 3 левл. Потом вывести их с сайта

fgfhf_gdff спасибо за информацию

gamme_haggu Мне дали шести значный ключ от робуксов чо делать



