1.Купите робуксы за души.
2.Дождитесь пока вам прейдёт уведомления о поступлении робуксов.
3.Перейдите по ссылке и вступите в группу в роблоксе.
4.Подтвердите выдачу робуксов.
5.На этом всё,после получения можно покинуть группу.
висел на шасси летящего вертолета
как купить робоксы за души?
нужно купить робуксы,зайти в группу по ссылке и вступить в нее (в самом роблоксе). ПОсле можно выйти из группы,когда вы уже получите робуксы
спасибо большое за информацию
нужно заработать камни душ и 3 левл. Потом вывести их с сайта
Мне дали шести значный ключ от робуксов чо делать
нужно иметь 3 уровень и нужное количество камней душ