Робуксы подорожали???

MilliSmit Ребята, у вас тоже робуксы подорожали, или это только у меня такое?? Что это вообще такое????В 4 раза дороже!!! Да это бред один робукс за 32 кд продавать!

Anonymous1587991786 Ну да!?!???

EnDanMen4255 что это такое сегодня я хотел купить 5 рубуксв за 40 камней а сейчас можно только 1 рубукс купить за это денги

MilliSmit да мне блин задонатить легче чем тут мнсяц из за 50 робаксов торчать

Lana_757575 Офигеть, что бы заработать хотябы 20 робуксов надо тут целыми днями сидеть!

EnDanMen4255 осуждаю Gamehag

RodionGAMER02022007 у меня нет

MilliSmit Забастовка!!!!