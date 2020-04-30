Ребята, у вас тоже робуксы подорожали, или это только у меня такое?? Что это вообще такое????В 4 раза дороже!!! Да это бред один робукс за 32 кд продавать!
что это такое сегодня я хотел купить 5 рубуксв за 40 камней а сейчас можно только 1 рубукс купить за это денги
да мне блин задонатить легче чем тут мнсяц из за 50 робаксов торчать
Офигеть, что бы заработать хотябы 20 робуксов надо тут целыми днями сидеть!
типо у меня было как то пол года назад н аккаунте около 300 робуксов. но менч забанили! и я опять через пол года создаю аккаунт, а тут такая неразбериха...