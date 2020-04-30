что лучше ксго или кс 1.6?

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
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leo_crazy42
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Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
Rain

Gem607

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
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что лучше ксго или кс 1.6?

OleMat avatar

OleMat

April 30, 2020 at 12:43 PM

лично для меня кс1.6 останется всегда в памяти
sat4545 avatar

sat4545

April 30, 2020 at 12:46 PM

класс игра
Den0606 avatar

Den0606

April 30, 2020 at 12:46 PM

Кс го по моему
Sasha_Tulaev avatar

Sasha_Tulaev

April 30, 2020 at 12:53 PM

1.6 лучше
Cheatyougame avatar

Cheatyougame

April 30, 2020 at 12:55 PM

Кс го

Mr_HelpMeXD avatar

Mr_HelpMeXD

April 30, 2020 at 02:46 PM

Кс 1.6... Помню как я с друзьями играл и главное было не победа а наслаждение... эх...
pytkilow avatar

pytkilow

April 30, 2020 at 03:01 PM

кс го лучше

tapavenok6666 avatar

tapavenok6666

April 30, 2020 at 03:10 PM

кс го лучше 1.6
loshara1337 avatar

loshara1337

April 30, 2020 at 03:25 PM

кс1.6 классика :(
amir290 avatar

amir290

April 30, 2020 at 03:27 PM

1.6 самый лудший
amir290 avatar

amir290

April 30, 2020 at 03:27 PM

всегда останется

RisK7662 avatar

RisK7662

April 30, 2020 at 03:28 PM

кс го
FunnyFrogg avatar

FunnyFrogg

April 30, 2020 at 08:11 PM

csgo лучше, явно лучше чем 1.6, но 1.6 у всех, наверно, запомнилась как светлое время

FleNOFFboi avatar

FleNOFFboi

April 30, 2020 at 08:39 PM

1.6 самая лучшая часть
SuperSergey avatar

SuperSergey

April 30, 2020 at 10:16 PM

кс го конечно же
ziko_skinlion avatar

ziko_skinlion

April 30, 2020 at 10:19 PM

Я думаю что cs go будет лучше по оптимизации и физики игры
KhoiT avatar

KhoiT

May 1, 2020 at 03:14 AM

1.6 лучше
Artimed avatar

Artimed

May 1, 2020 at 03:21 AM

КС го лутше
imaprosto avatar

imaprosto

May 1, 2020 at 03:27 AM

КС го лутше
_TONIX_ avatar

_TONIX_

May 1, 2020 at 04:02 AM

Майнкрафт) 0))
necronite_s avatar

necronite_s

May 1, 2020 at 10:16 AM

КС:ГО, графон лучше, физика лучше, ну и еще пару отличий
Inglorious avatar

Inglorious

May 1, 2020 at 04:13 PM

КС ЖО естественно
koliandk avatar

koliandk

May 1, 2020 at 04:14 PM

CS GO как минимум актуальнее
jaba2 avatar

jaba2

May 1, 2020 at 04:15 PM

Поиграй в 3 Ведьмака.
ARMMENIA avatar

ARMMENIA

May 1, 2020 at 04:25 PM

i like this game
ARMMENIA avatar

ARMMENIA

May 1, 2020 at 04:25 PM

крутой игра я скажу только ето о нём
haiwarth avatar

haiwarth

May 1, 2020 at 04:36 PM

Это, конечно, выбор каждого, но моим фаворитом остаётся CS:GO
RentiPlay avatar

RentiPlay

May 1, 2020 at 04:57 PM

1.6 В ТОП НУЖНО ЗАААНООГГОО
Mrflash_danil_ avatar

Mrflash_danil_

May 1, 2020 at 05:01 PM

CS GO как минимум актуальнее
Mrflash_danil_ avatar

Mrflash_danil_

May 1, 2020 at 05:01 PM

CS GO как минимум актуальнееCS GO как минимум актуальнее

Mrflash_danil_ avatar

Mrflash_danil_

May 1, 2020 at 05:02 PM

CS GO 50 на 50
крута млм плохая игра

Mrflash_danil_ avatar

Mrflash_danil_

May 1, 2020 at 05:02 PM

1.6 В ТОП НУЖНО ЗАААНООГГОО

Illiaz_Boiz avatar

Illiaz_Boiz

May 1, 2020 at 05:03 PM

КС 16 ЛУТШЕ КСГО





RUS_Monolith avatar

RUS_Monolith

May 1, 2020 at 05:36 PM

я думаю 1.6 потому что там настольгия и легче играть отдача не такая в новой кс нужно стрелять по ногам чтобы попасть в голову на автомате
karnyty avatar

karnyty

May 1, 2020 at 05:43 PM

кс конечно лутше:innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:
Eeeaaaooo avatar

Eeeaaaooo

May 1, 2020 at 05:48 PM

1.6 лучше
RisK7662 avatar

RisK7662

May 1, 2020 at 06:15 PM

кс го лучше
Anatoliyyyy avatar

Anatoliyyyy

May 1, 2020 at 07:42 PM

тут половина комментаторов даже понятия не имеет об ужасной механике стрельбы в кс 1.6, услышали какого то картавого Лёню и пошли ее защищать
mirzoev0o1 avatar

mirzoev0o1

May 1, 2020 at 07:57 PM

1.6 лучше
edwchris avatar

edwchris

May 1, 2020 at 08:19 PM

КС ГО ЛУЧШЕ

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что лучше ксго или кс 1.6? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag