что лучше ксго или кс 1.6?

OleMat лично для меня кс1.6 останется всегда в памяти

sat4545 класс игра

Den0606 Кс го по моему

Sasha_Tulaev 1.6 лучше

Cheatyougame Кс го





Mr_HelpMeXD Кс 1.6... Помню как я с друзьями играл и главное было не победа а наслаждение... эх...

pytkilow кс го лучше





tapavenok6666 кс го лучше 1.6

loshara1337 кс1.6 классика :(

amir290 1.6 самый лудший

amir290 всегда останется





RisK7662 кс го

FunnyFrogg csgo лучше, явно лучше чем 1.6, но 1.6 у всех, наверно, запомнилась как светлое время





FleNOFFboi 1.6 самая лучшая часть

SuperSergey кс го конечно же

ziko_skinlion Я думаю что cs go будет лучше по оптимизации и физики игры

KhoiT 1.6 лучше

Artimed КС го лутше

imaprosto КС го лутше

_TONIX_ Майнкрафт) 0))

necronite_s КС:ГО, графон лучше, физика лучше, ну и еще пару отличий

Inglorious КС ЖО естественно

koliandk CS GO как минимум актуальнее

jaba2 Поиграй в 3 Ведьмака.

ARMMENIA i like this game

ARMMENIA крутой игра я скажу только ето о нём

haiwarth Это, конечно, выбор каждого, но моим фаворитом остаётся CS:GO

RentiPlay 1.6 В ТОП НУЖНО ЗАААНООГГОО

Mrflash_danil_ CS GO как минимум актуальнее

Mrflash_danil_ CS GO как минимум актуальнееCS GO как минимум актуальнее





Mrflash_danil_ CS GO 50 на 50

крута млм плохая игра





Mrflash_danil_ 1.6 В ТОП НУЖНО ЗАААНООГГОО





Illiaz_Boiz КС 16 ЛУТШЕ КСГО













RUS_Monolith я думаю 1.6 потому что там настольгия и легче играть отдача не такая в новой кс нужно стрелять по ногам чтобы попасть в голову на автомате

karnyty кс конечно лутше:innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:

Eeeaaaooo 1.6 лучше

RisK7662 кс го лучше

Anatoliyyyy тут половина комментаторов даже понятия не имеет об ужасной механике стрельбы в кс 1.6, услышали какого то картавого Лёню и пошли ее защищать

mirzoev0o1 1.6 лучше