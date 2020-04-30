что лучше ксго или кс 1.6?

лично для меня кс1.6 останется всегда в памяти
Кс 1.6... Помню как я с друзьями играл и главное было не победа а наслаждение... эх...
csgo лучше, явно лучше чем 1.6, но 1.6 у всех, наверно, запомнилась как светлое время
Я думаю что cs go будет лучше по оптимизации и физики игры
КС:ГО, графон лучше, физика лучше, ну и еще пару отличий
CS GO как минимум актуальнее
крутой игра я скажу только ето о нём
Это, конечно, выбор каждого, но моим фаворитом остаётся CS:GO
1.6 В ТОП НУЖНО ЗАААНООГГОО
CS GO как минимум актуальнее
CS GO как минимум актуальнееCS GO как минимум актуальнее
CS GO 50 на 50
крута млм плохая игра
1.6 В ТОП НУЖНО ЗАААНООГГОО
я думаю 1.6 потому что там настольгия и легче играть отдача не такая в новой кс нужно стрелять по ногам чтобы попасть в голову на автомате
кс конечно лутше:innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:
тут половина комментаторов даже понятия не имеет об ужасной механике стрельбы в кс 1.6, услышали какого то картавого Лёню и пошли ее защищать