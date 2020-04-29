оцените игру

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Magistr_eda228 как вам игра? От одного до десяти, если не лень, то можете описать?

mrzimos1 игра 7с10 почему потомучто все одноразово а если сезоны то они йдут месяц и все пропадпет

много доната и тд

coffizero без доната смысла играть нету





coffizero по мне 7/9

revobrosgocspro Last Day on Earth — это бесплатная многопользовательская зомби-сурвайвал стратегия, в которой все выжившие следуют единой цели: оставаться живыми настолько долго, насколько это возможно и убивать зомби ходячих мертвецов. Здесь не осталось места для дружбы, любви и сострадания. Смертельная пандемия чумы превратила мир в мертвую зону. Ты можешь доверять только себе в этом пост-апокалиптическом мире, инфицированном ходячими мертвецами и зомби.

У тебя нет права на ошибку, твоя задача - выжить любой ценой!





mrPlear Игра топ но иногда прям тяжело без доната а так можно и жить без него