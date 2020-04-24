Кто считает что в адоми играют только дети.

LordGold229 Кто считает что в адоп ми играют только дети, кто так считает ставим лайк, а кто против пишите в комментариях почему вы против.

_PhOnK_StyLeD Я напишу комментарий, т.к. хочу поднять 3 уровень. А так adopt me меня очень раздражает, как можно играть в такое yб0жeCTB0

moonwitchh да, так же считаю

MatraSS Я тут только для 3 уровня

MatraSS Я могу у кого то одолжить коммент?





MatraSS Адопт ми это не игра это тупи3на цели в ней нет там нет НИЧЕГО кроме ПИТОМЦЕВ за РОБУКСЫ

MatraSS да, я так считаю.

dogPROkek Нубы Ахаххаза йдсжутчгжцтй

Agliam2009 нет играют ещц взрослые

XxxDarkKnighxxX я тоже щетаю что играют дети но если я с друзьми играю то там уже игра становится не децкой.

Maksimkin2020 ахахах

Hellnot роблокс это в целом игра для детей предназначена, так что твой вопрос тупой

Awesome0636822 Блин а мы не дети эта игра для детей 7-11 лет

PAMZESb В том то и истина, юный падаванЬ

Teverayt Вот это да