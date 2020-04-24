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Кто считает что в адоми играют только дети.

LordGold229 avatar

LordGold229

April 24, 2020 at 09:25 AM

Кто считает что в адоп ми играют только дети, кто так считает ставим лайк, а кто против пишите в комментариях почему вы против.
_PhOnK_StyLeD avatar

_PhOnK_StyLeD

April 24, 2020 at 09:42 AM

Я напишу комментарий, т.к. хочу поднять 3 уровень. А так adopt me меня очень раздражает, как можно играть в такое yб0жeCTB0
moonwitchh avatar

moonwitchh

April 24, 2020 at 10:02 AM

да, так же считаю
MatraSS avatar

MatraSS

April 24, 2020 at 10:03 AM

Я тут только для 3 уровня
MatraSS avatar

MatraSS

April 24, 2020 at 10:04 AM

Я могу у кого то одолжить коммент?

MatraSS avatar

MatraSS

April 24, 2020 at 10:05 AM

Адопт ми это не игра это тупи3на цели в ней нет там нет НИЧЕГО кроме ПИТОМЦЕВ за РОБУКСЫ
MatraSS avatar

MatraSS

April 24, 2020 at 10:06 AM

да, я так считаю.
dogPROkek avatar

dogPROkek

April 24, 2020 at 10:12 AM

Нубы Ахаххаза йдсжутчгжцтй
Agliam2009 avatar

Agliam2009

April 24, 2020 at 10:32 AM

нет играют ещц взрослые
XxxDarkKnighxxX avatar

XxxDarkKnighxxX

April 24, 2020 at 10:33 AM

я тоже щетаю что играют дети но если я с друзьми играю то там уже игра становится не децкой.
Maksimkin2020 avatar

Maksimkin2020

April 24, 2020 at 10:36 AM

ахахах
Hellnot avatar

Hellnot

April 24, 2020 at 10:38 AM

роблокс это в целом игра для детей предназначена, так что твой вопрос тупой
Awesome0636822 avatar

Awesome0636822

April 24, 2020 at 02:45 PM

Блин а мы не дети эта игра для детей 7-11 лет
PAMZESb avatar

PAMZESb

April 24, 2020 at 03:24 PM

В том то и истина, юный падаванЬ
Teverayt avatar

Teverayt

April 24, 2020 at 03:26 PM

Вот это да
lexsusx666 avatar

lexsusx666

April 24, 2020 at 03:26 PM

матра я обосрался когда увидел тебя


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Кто считает что в адоми играют только дети. - Roblox Forum on Gamehag