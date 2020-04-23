Вы знаите сколько стоит доминус в рублях?

W 777
W 777
Gem56
taj howe
taj howe
Gem1,117
DanielvKaiser123D
DanielvKaiser123D
Gem14
c00lguy007
c00lguy007
Gem10
c00lguy007
c00lguy007
Gem50
taj howe
taj howe
Gem30
taj howe
taj howe
Gem10
c00lguy007
c00lguy007
Gem10
Gabe Newell
Gabe Newell
Gem2
Gabe Newell
Gabe Newell
Gem168
taj howe
taj howe
Gem20
taj howe
taj howe
Gem1,748
AIRUN ANGELES
AIRUN ANGELES
Gem20
karl.wlther
karl.wlther
Gem231
taj howe
taj howe
Gem966
Merida
Merida
Gem28
marcell16111994
marcell16111994
Gem10
c00lguy007
c00lguy007
Gem77
c00lguy007
c00lguy007
Gem947
taj howe
taj howe
Gem1,400
Rain

Gem33

unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
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Вы знаите сколько стоит доминус в рублях?

Sup_Alan_King avatar

Sup_Alan_King

April 23, 2020 at 12:54 PM

Даже узнавать не хочу
anny0987 avatar

anny0987

April 23, 2020 at 01:02 PM

4000.000 ,_, я умное
coronavirus00 avatar

coronavirus00

April 23, 2020 at 01:03 PM

Больше
_Billie_Jean_ avatar

_Billie_Jean_

April 23, 2020 at 01:03 PM

фигня вашЫ доминусы, тупа для понтов
minecrafte_yt avatar

minecrafte_yt

April 23, 2020 at 01:04 PM

незнаю
karuzxcg avatar

karuzxcg

April 23, 2020 at 01:04 PM

Сначала падумать
lexsusx666 avatar

lexsusx666

April 23, 2020 at 01:05 PM

да обычны капишон который в прибаво даёт баф нига фейс так что тут нечего особого
karuzxcg avatar

karuzxcg

April 23, 2020 at 01:05 PM

потом уже

karuzxcg avatar

karuzxcg

April 23, 2020 at 01:06 PM

Мне кажется 400000
hilo2007 avatar

hilo2007

April 23, 2020 at 01:14 PM

хззззззззззз
YariloTheGOD avatar

YariloTheGOD

April 23, 2020 at 01:15 PM

Допустим, доминус стоит 40 лямов, если в рублях, то робаксы почти как рубли. Так, что где-то 37-39 лямов.
EnDanMen4255 avatar

EnDanMen4255

April 23, 2020 at 01:40 PM

400 рубуксов =350 рублей доминус стоит 1000000 (миллион) рубуксов 1000000/400=2500(донатов по 400) и 2500*350=875000 рублей это около миллиона рублей на это денги можно купить себе небольшой дом или машину
pavlo_agbon avatar

pavlo_agbon

April 23, 2020 at 02:31 PM

здравствуйте,вы все обсуждайте Roblox в целом или как-то иначе,просто пока что я видела только восхищенные возгласы по поводу самого Roblox
Крутая игра!
Мне очень нравица, разные ивенты. Куча разных режимов игры.
И даже своё режим можно сделать!
Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.
400 рубуксов =350 рублей доминус стоит 1000000 (миллион) рубуксов 1000000/400=2500(донатов по 400) и 2500*350=875000 рублей это около миллиона рублей на это денги можно купить себе небольшой дом или машину
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Вы знаите сколько стоит доминус в рублях? - Roblox Forum on Gamehag