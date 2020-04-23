Вы знаите сколько стоит доминус в рублях?

фигня вашЫ доминусы, тупа для понтов
да обычны капишон который в прибаво даёт баф нига фейс так что тут нечего особого
Допустим, доминус стоит 40 лямов, если в рублях, то робаксы почти как рубли. Так, что где-то 37-39 лямов.
400 рубуксов =350 рублей доминус стоит 1000000 (миллион) рубуксов 1000000/400=2500(донатов по 400) и 2500*350=875000 рублей это около миллиона рублей на это денги можно купить себе небольшой дом или машину
здравствуйте,вы все обсуждайте Roblox в целом или как-то иначе,просто пока что я видела только восхищенные возгласы по поводу самого Roblox
Крутая игра!
Мне очень нравица, разные ивенты. Куча разных режимов игры.
И даже своё режим можно сделать!
Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.
400 рубуксов =350 рублей доминус стоит 1000000 (миллион) рубуксов 1000000/400=2500(донатов по 400) и 2500*350=875000 рублей это около миллиона рублей на это денги можно купить себе небольшой дом или машину